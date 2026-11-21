19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Российские военные поразили бронемашины и роботов ВСУ под Ореховом
Военнослужащие подразделения «Варяги» нанесли серию точных ударов по военной технике вооруженных сил Украины на Ореховском направлении, сообщает Министерство обороны.
«Варяги» успешно атаковали позиции украинских войск на Ореховском направлении. Удары пришлись по боевым бронированным машинам, пикапам, цистернам и наземным робототехническим комплексам (НРТК) противника, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных.
Российская авиация нанесла удар по пункту управления БПЛА под Харьковом.