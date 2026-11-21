Войска России поразили место совещания командования ВСУ и иностранцев

Минобороны: ВС России поразили место совещания командования ВСУ и иностранцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России нанесли удар по месту совещания высокопоставленных представителей украинской армии и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных, сообщает Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Удары также пришлись по местам производства и хранения дронов и безэкипажных катеров, военным аэродромам и пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 464 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения российских группировок войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой народной республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и логистической инфраструктуры Украины.

Вооруженные силы России освободили два населенных пункта в Запорожской области.

В ночь на пятницу над территорией страны поразили 310 украинских дронов самолетного типа.