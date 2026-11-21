Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что хочет добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной после операции в городе Алешки Херсонской области, передают «Вести».

Он также отметил успешную работу своей супруги Мелании Трамп в выстраивании отношений между Москвой и Киевом.

«Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Это замечательно, это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое, но в более масштабном виде», – заявил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности до заключения мирной сделки.

В пятницу глава Белого дома заявил о хороших шансах добиться урегулирования конфликта на Украине.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о передаче благодарности Мелании Трамп за участие в гуманитарной операции в Алешках.