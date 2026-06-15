ХАМАС сообщил о противодействии Израиля участию России в переговорах

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Израиль активно препятствует привлечению Москвы к мирному процессу, передает РИА «Новости».

Недавно делегация палестинского движения посетила российскую столицу, где обсудила реализацию плана президента США по Газе.

«Что касается первой темы, то решение о подключении России к переговорам по реализации плана прекращения огня зависит не от нас. Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение», – сказал Абу Марзук.

Представитель движения пояснил, что любого посредника должны одобрять обе стороны конфликта, поэтому навязать его в одностороннем порядке невозможно. Именно израильское несогласие не позволяет Москве играть более активную роль в палестинском вопросе.

Представители движения ХАМАС в феврале 2025 года обратились к российской стороне за содействием в решении гуманитарных проблем.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах Израиля контролировать 70% территории Газы.

Президент США осенью прошлого года объявил о завершении вооруженного конфликта в анклаве.