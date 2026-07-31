Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.2 комментария
Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению
«Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп объявил, что «Совет мира» достиг масштабного соглашения о разоружении всех вооруженных группировок в секторе Газа.
«Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.
Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.
«Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.