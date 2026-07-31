Трамп объявил о договоренности с ХАМАС по разоружению

«Совет мира» достиг соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа

Tекст: Катерина Туманова

«Это соглашение является важнейшим шагом на пути к тому, чтобы Газа наконец-то перешла под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с «Советом мира» для оказания помощи палестинскому народу. В то же время Израиль получит заслуженную им безопасность, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», – написал он в своей соцсети Truth Social.

Реализация плана из 20 пунктов пройдет в несколько этапов. После разоружения израильские силы покинут регион, а Международные силы стабилизации вместе с палестинской полицией обеспечат порядок. Посредниками в переговорах выступили Египет, Катар и Турция.

«Год назад бушевала жестокая война, бушевал гуманитарный кризис, а заложники содержались в зверском плену. Мы добились исторического прогресса, но впереди еще много работы», – отметил американский президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новым лидером ХАМАС стал переживший покушение Халиль аль-Хайя. AP узнало, что Израиль начал строить земляной барьер в секторе Газа. Al-Hadath узнал о готовности ХАМАС заключить сделку по демилитаризации Газы.