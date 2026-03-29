  • Новость часаТретий дрон уничтожен за ночь силами ПВО на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    13 комментариев
    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня

    Журналист Axios узнал о возможном отказе Зеленскому Израилем в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    28 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Иранские войска ударили по кораблю поддержки ВМС США

    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в оманском порту Салала, находящемуся более чем в тысяче километров от Ирана.

    Официальный представитель командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что вооружённые силы Ирана утром 28 марта нанесли удар по американскому кораблю поддержки, стоявшему в порту Салала в Омане, передает РИА «Новости».

    «Ранним утром сегодня, 28 марта корабль поддержки армии-агрессора США… в порту Салала государства Оман (на расстоянии более 1 тыс. километров от берегов ИРИ) стал целью удара вооружённых сил Исламской Республики Иран», – заявил Зольфагари.

    Он отметил, что в Саудовской Аравии в результате атаки на базу США «Принц Султан» были уничтожены два американских самолёта-топливозаправщика. Ранее сообщалось об одном уничтоженном и трёх повреждённых самолётах.

    Ранее в субботу сообщалось, что дроны атаковали порт Салала в Омане.

    Военно-морские силы КСИР Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США – носитель крылатых ракет Tomahawk.

    Элитные подразделения КСИР поразили американский военный корабль в водах Индийского океана ракетами Qadr 380 и Talaiyeh на дистанции 650 километров от иранского берега.

    В Ормузском проливе иранские военные атаковали танкер дроном-камикадзе после игнорирования экипажем предупреждений о запрете передвижения.

    Комментарии (16)
    28 марта 2026, 16:16 • Новости дня
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине

    @ NataliyaPipaOfficialPage

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Волна возмущения возникла на Украине после публикации депутатом Рады Натальей Пипой фото у музея с оскорбительным комментарием в адрес советских воинов.

    На Украине разгорелся скандал вокруг депутата Верховной рады Натальи Пипы. Это случилось после ее оскорбительных высказываний в адрес советских солдат, воевавших против нацистов, сообщает ТАСС.

    На своей странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в России), Пипа опубликовала фото у музея истории Украины во Второй мировой войне с подписью: «Подонки не имеют подвигов! Наконец-то эта мерзкая надпись снята». Речь идет о демонтированной недавно фразе «Их подвиги будут жить вечно».

    Публикация вызвала волну негативных комментариев и резкую критику со стороны коллег.

    Депутат Рады Максим Бужанский отметил, что слова Пипы, вероятно, отражают ее личную семейную историю, и призвал украинские власти публично осудить подобные высказывания, подчеркнув, что «не стоит глумиться над мертвыми».

    Попытка Пипы оправдаться новым постом с фотографией дедушки в советской форме не принесла результата – в комментариях к нему продолжают появляться возмущенные отзывы. Пипа заявляет, что ее слова были «вырваны из контекста».

    Напомним, что с 2015 года на Украине официально не используется термин «Великая Отечественная война», а с 2024 года не отмечается День Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сняли с фасада Музея войны в Киеве надпись на русском языке, посвященную памяти советских солдат.

    Позже гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе.

    А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев вновь оккупирован, но день освобождения Украины от «нацистских временщиков» приближается.


    Комментарии (15)
    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 16:43 • Новости дня
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда из-за отношения к американской власти.

    Американский лидер публично осудил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по отношению к Соединенным Штатам. По его словам, год назад Соединенные Штаты были «мертвой страной», а сейчас стали «самой крутой страной», передает ТАСС.

    Он процитировал принца: «Он не думал, что так будет, не думал, что станет целовать мой зад».

    Также президент США отметил, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд воспринимал его как «очередного американского президента-лузера», при котором положение страны только ухудшилось бы. Американский лидер добавил, что теперь наследный принц должен проявлять уважение к нему и быть учтивым в общении.

    Инвестиционный саммит Future Investment Initiative Priority Summit прошел в Майами с 25 по 27 марта.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее американский лидер организовал помпезный прием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в Белом доме.

    Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман на встрече в Белом доме пообещал увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.



    Комментарии (24)
    28 марта 2026, 19:27 • Новости дня
    Зеленский ответил Рубио на обвинения во лжи о переговорах
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский прокомментировал высказывания помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио, который обвинил его во лжи относительно переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заметил: «Все сигналы, которые были на протяжении всего переговорного процесса, говорят, <…> что мы сможем получить гарантии безопасности от США не до прекращения огня, не до конца конфликта, а после того, как наши войска покинут Донбасс», передает ТАСС.

    По словам Зеленского, Киев надеялся получить гарантии безопасности до окончания конфликта, однако американская сторона отказала. Он добавил, что предупреждал – такой подход не будет эффективным.

    Зеленский также заявил, что никогда не говорил, будто США оказывают давление на Киев ради достижения мира на Украине, и подчеркнул, что не лгал по этому поводу. По его словам, украинская сторона и без давления со стороны США хорошо понимает ситуацию.

    Ранее Марко Рубио назвал ложью заявления Владимира Зеленского о том, что Киев получит гарантии безопасности лишь при условии вывода ВСУ из Донбасса.

    До этого Рубио указал на необходимость уступок Киева для завершения конфликта на Украине.


    Комментарии (5)
    28 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    Захарова нашла четыре слова для оскорбившей советских солдат депутата Рады
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко прокомментировала заявление депутата Верховной рады Натальи Пипы, назвавшей советских солдат «подонками» и поддержавшей демонтаж мемориала.

    Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала высказывание депутата Верховной рады Натальи Пипы о советских солдатах, передают «Известия».

    «Пипе слова не давали. Извините», – заявила дипломат, реагируя на прозвучавшие из Киева оскорбления в адрес бойцов, воевавших против нацистов во Второй мировой войне.

    Ранее Пипа опубликовала в соцсетях фотографию у музея истории Украины во Второй мировой войне, с которого ранее демонтировали надпись «Их подвиги будут жить вечно». Под снимком она написала, что «подонки не имеют подвигов» и выразила удовлетворение тем, что «эта мерзкая надпись снята».

    После того как Пипа назвала советских солдат «подонками» на Украине вспыхнул скандал. За сутки под ее постом собралось множество негативных комментариев.

    Комментарии (10)
    28 марта 2026, 09:22 • Новости дня
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    @ IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров «Группы семи», пишет портал Axios.

    На встрече министров стран «Группы семи» между госсекретарём США Марко Рубио и главой евродипломатии Кайей Каллас разгорелся острый спор относительно подхода Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    По данным издания, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. Её слова вызвали резкую реакцию Рубио, который в ответ заявил: «Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.

    В материале отмечается, что после перепалки несколько европейских министров поспешили сгладить ситуацию, выразив поддержку дальнейшему американскому посредничеству в переговорах по Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по Украине временно приостановлены, при этом США сейчас сконцентрированы на других вопросах. По словам Пескова, Москва ожидает нового этапа переговоров, но конкретные дата и место их проведения пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о максимальных усилиях Вашингтона для завершения конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул реальное отражение в словах Рубио предмета разногласий на переговорах по украинскому урегулированию и необходимость вести диалог без публичных дискуссий.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас в Брюсселе заявила о недопустимости быстрой «грязной сделки» по Украине и о стремлении Европы играть центральную роль в переговорах.

    Комментарии (13)
    28 марта 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава Rheinmetall высмеял производство БПЛА домохозяйками на Украине

    @ Sven Simon/Malte Ossowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно высказался о производстве беспилотников на Украине, отметив их кустарный характер и отсутствие инноваций.

    Армин Паппергер, глава концерна Rheinmetall, в интервью журналистам американского журнала Atlantic, подготовившим материал о развитии тяжелой военной техники в эпоху массового применения дронов, высмеял способ производства беспилотников на Украине, передает РИА «Новости».

    «Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации», – заявил Паппергер.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о деятельности украинских производителей БПЛА Fire Point и Skyfall.

    Паппергер также сравнил украинские дроны с деталями конструктора Lego и выразил скепсис в отношении перспектив подобных БПЛА изменить рынок вооружений и бронетехники. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у украинцев нет какого-то технологического прорыва, а их разработки не сопоставимы с технологиями таких компаний, как Lockheed Martin, General Dynamics или сам Rheinmetall.

    Atlantic отмечает, что немецкий концерн не перенимает опыт использования дронов в качестве основного оружия, а также не занимается активной разработкой антидроновых сетей и других методов механической защиты техники от БПЛА. На заводе Rheinmetall на вопросы о таких разработках отвечают отрицательно.

    Концерн Rheinmetall занимает одну из лидирующих позиций среди производителей военной техники в Европе. Доходы компании выросли благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, произведенные на предприятиях концерна.

    Ранее сообщалось, что  оборонный концерн Rheinmetall собирается организовать масштабную сборку боевых морских беспилотников на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

    Также Rheinmetall планирует отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    Комментарии (7)
    28 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае был ликвидирован склад украинских противодронных систем, где одновременно находились 21 гражданин Украины, их дальнейшая судьба неизвестна, зааявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Представитель штаба иранских ВС Эбрахим Зольфагари сообщил, что Корпус стражей исламской революции уничтожил склад украинских систем противодействия беспилотникам в Дубае. Там одновременно пребывали 21 украинец, судьба которых на данный момент неизвестна, передает ТАСС.

    Операция проводилась совместно воздушно-космическими и морскими силами КСИР. Объект использовался для оказания помощи американской армии.

    Официальная иранская гостелерадиокомпания подтвердила, что украинские граждане находились на уничтоженном складе.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее военный представитель Ирана заявил о нанесении ракетного и беспилотного удара по двум убежищам армии США в Дубае, где находились свыше 500 солдат.

    В субботу иранские военные нанесли ракетный удар по американскому кораблю поддержки в порту Салала в Омане.

    В результате ударов иранских ракет и беспилотников по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии пострадали 29 американских военных.

    Комментарии (15)
    28 марта 2026, 16:21 • Новости дня
    Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»

    @ Hossein Fatemi/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате третьего удара по площадке первого энергоблока иранской АЭС «Бушер» возникла непосредственная угроза ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен уже третий удар, боеприпас взорвался рядом с насосной станцией. передает РИА «Новости».

    «Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», – заявил Лихачев.

    Глава «Росатома» также отметил, что ситуация на площадке АЭС продолжает ухудшаться. Боеприпас, как и во второй раз, взорвался в непосредственной близости от насосной станции, которая отвечает за водоснабжение, включая реакторное оборудование. При этом, по словам Лихачева, в результате последнего удара, к счастью, обошлось без жертв.

    Все 163 человека, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, добавил глава «Росатома». Он подчеркнул, что процесс вывоза занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий.

    В ближайшие дни планируется эвакуация ещё двух групп российских специалистов с Бушерской АЭС, сообщает Лихачев. На площадке останутся несколько десятков сотрудников, которые будут обеспечивать работоспособность и сохранность оборудования, а также поддерживать функционирование поселка проживания персонала.

    Ранее Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по комплексу в Хондабе, заводу в Ардакане и обстрелы у АЭС «Бушер» требуют решительного осуждения мирового сообщества.

    Посольство России в Ереване сообщило об эвакуации еще 164 сотрудников госкорпорации «Росатом» с иранской АЭС «Бушер» через территорию Армении.


    Комментарии (13)
    28 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Иран уничтожил заправщик на американской базе в Саудовской Аравии

    @ Staff Sgt. Charles Fultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной ракетной и беспилотной атаки Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожен американский самолет-заправщик.

    О нанесённом по американской авиабазе Принц Султан ударе сообщил представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС. По его словам, операция была проведена ночью и включала применение ракет и беспилотников.

    «Прошлой ночью расположение американских войск на базе в Эль-Харж (Саудовская Аравия) было целью ракетной и беспилотной операции Корпуса стражей исламской революции. В этой успешной операции один топливозаправщик был полностью уничтожен, а три других самолета получили повреждения и выведены из строя», – заявил представитель иранского командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военных получили ранения. Ранее пять американских самолетов-заправщиков на этой базе получили повреждения в ходе ракетного удара Ирана.

    Иранские силы в отдельной операции по столице Саудовской Аравии уничтожили резервуары с авиационным топливом для истребителей США.

    Комментарии (3)
    28 марта 2026, 15:11 • Новости дня
    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года

    @ president.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что ВСУ не смогут вернуть контроль над территориями в границах Украины 1991 года.

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года, передает РИА «Новости».

    «Цена... слишком высока», – заявил он в интервью украинским СМИ.

    Подоляк подчеркнул, что попытки вернуть контроль над всеми территориями требуют чрезмерных потерь и ресурсов.

    Ранее опрос показал, что украинское общество поддерживает вывод ВСУ из Донбасса.

    До этого Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о невозможности вернуть границы 1991 года из-за недостатка вооруженных сил.

    Комментарии (9)
    28 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле

    @ Irgc Official Webiste/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Баллистический удар по военным объектам на юге Израиля стал первым подобным действием хуситов из Йемена с начала нынешней эскалации.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило о нанесении ракетного удара по израильским военным объектам, сообщает РИА «Новости».

    По информации движения, атака была совершена в субботу в поддержку Ирана, который, по их словам, подвергается ударам со стороны США и Израиля.

    В официальном заявлении хуситов говорится: «Йеменские вооруженные силы осуществили запуск баллистических ракет по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины». Других подробностей о результатах обстрела в заявлении не приводится.

    Это первый случай, когда хуситы нанесли подобный удар по Израилю с начала новой эскалации в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года вооруженные формирования хуситов из движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по израильским целям в районе Иерусалима.

    Комментарии (0)
    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Через месяц после начала операции США против Ирана на чьей стороне преимущество в конфликте?




    Результаты
    6 комментариев

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    Комментарии (10)
    28 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск В России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 748 беспилотников, 652 ЗРК, 28 544 танка и другие бронемашины, 1 694 боевые машины РСЗО, 34 134 орудия полевой артиллерии и миномета, 58 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине.

    В четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    Комментарии (2)
    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    Комментарии (5)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации