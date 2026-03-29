ВСУ заминировали канал Северский Донец – Донбасс
Украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках, сообщили представители российских силовых структур.
«Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.
Ранее источники в силовых структурах отмечали, что российские войска значительно приблизились к каналу, сократив дистанцию до нескольких километров.
Канал обеспечивает водой регион Донбасса, что придает особое значение контролю над этим объектом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщало, что взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца. Пушилин связал освобождение Славянска с решением водной проблемы Донбасса, а до этого он заявлял о намеренном уничтожении украинскими военными части канала Северский Донец – Донбасс.