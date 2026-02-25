  • Новость часаЭксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    25 февраля 2026, 14:25 • Новости дня

    Минобороны: Взятие Графского открыло путь для продвижения вдоль Северского Донца

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области обеспечил российским военным возможность дальнейшего наступления на юг по берегу Северского Донца, отметили в Минобороны.

    Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области открывает возможность для российских военных развивать наступление на юг вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли Графское в ходе активных и решительных действий в зоне проведения СВО. Военным обеспечивала поддержку артиллерия, уничтожая укрепленные позиции, огневые точки и пункты управления беспилотниками противника.

    Операторы беспилотных летательных аппаратов осуществляли круглосуточную воздушную разведку и наносили удары по живой силе, технике и командным пунктам ВСУ, что не позволяло противнику проводить ротацию. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения продолжают наступление, расширяя зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области. А в целом за неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    25 февраля 2026, 06:16 • Новости дня
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ближайшие десять лет российский флот перейдет на универсальные платформы, сократив разнообразие проектов кораблей более чем в два с половиной раза, заявил бывший главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

    Такая стратегия позволит оптимизировать состав флота, будущее российского флота за универсальными боевыми единицами, указал Евменов в своей статье для журнала Минобороны «Военная Мысль», передает РИА «Новости».

    «Уже в ближайшее десятилетие количество проектов кораблей будет сокращено более чем в два с половиной раза. Эти меры позволяют отказаться от излишествующего количества узкоспециализированных кораблей и сформировать типоряд базовых корабельных платформ», – пояснил он.

    Сейчас в строю находятся атомные подлодки более пяти различных проектов, включая «Ясень» и «Антей». С 2010 года началось перевооружение на корабли четвертого поколения, которые отличаются многоцелевым назначением благодаря унификации вооружения.

    Экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов поддержал эту инициативу, назвав решение стратегически верным. По его мнению, универсальность платформ позволит быстрее модернизировать флот и реагировать на развитие оружия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обновляет свой ВМФ.

    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    24 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после обвинений в адрес России в якобы начале третьей мировой войны должен сдаться, заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

    «Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», – сказал Долгов, передает «Газета.Ru».

    Он подчеркнул, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские страны подталкивают мир к глобальному конфликту. По мнению дипломата, Россия, напротив, стремится предотвратить новую мировую войну.

    Дипломат считает, что главной угрозой международной безопасности является киевский режим, который получает вооружение от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению Долгова, именно эти государства разжигают войну.

    В заключение Долгов отметил, что Россия отвечает Украине и Европе на поле боя в зоне спецоперации, при этом не отказываясь от возможности дипломатии для урегулирования конфликта.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    25 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семейство американских БПЛА MQ-9 получит способность запускать дальнобойные боеприпасы, что позволит аппаратам атаковать цели, оставаясь вне зоны действия вражеской ПВО, пишут СМИ.

    Разработчик General Atomics оснастит беспилотники семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности, передает The War Zone.

    Это нововведение превратит аппараты SkyGuardian и SeaGuardian в дистанционные «ракетные грузовики», предназначенные для участия в конфликтах высокой интенсивности.

    «Гипотетически профиль миссии может выглядеть так: MQ-9B взлетают с баз в западной или южной части Тихого океана и барражируют вне зоны поражения оружия враждебной державы», – говорится в пресс-релизе концерна.

    Представители компании добавили, что при получении приказа дроны смогут запустить ракеты в координации с другими операциями США или союзников.

    Начало полетов с использованием как минимум одной из новых ракет запланировано на 2026 год. Модернизация значительно расширит боевой потенциал беспилотников, позволив им поражать цели на экстремальных дистанциях.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Украина выразила интерес к получению от США разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper.

    В октябре того же года российский Су-35 предотвратил столкновение с дроном этого типа в небе над сирийской провинцией Хомс.

    25 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает за соблюдение международных обязательств по нераспространению ядерного оружия и призывает всех участников сохранять спокойствие на фоне сообщений о поставках, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай последовательно выступает против применения ядерного оружия и настаивает на недопустимости ядерной войны, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине Великобританией и Францией.

    Она подчеркнула важность строгого соблюдения всех международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

    Мао Нин отметила, что не располагает конкретной информацией о ситуации, освещенной Службой внешней разведки России, однако подтвердила неизменную позицию Пекина по ядерному вопросу. Китайские дипломаты призывают к ответственности и международному диалогу по вопросам ядерной безопасности.

    В ответ на просьбу прокомментировать заявления СВР, официальный представитель КНР подчеркнула, что Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить недопонимания и эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

    Представитель британского премьера Кира Стармера опроверг информацию о работе Лондона и Парижа над такими поставками.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные страны в практическом манипулировании данной проблематикой.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    25 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночной атаки украинских беспилотников на предприятие ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли четыре сотрудника, десять человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Василий Анохин.

    Четыре сотрудника предприятия ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области погибли при атаке украинских беспилотников, еще десять получили ранения, сообщил Анохин в Telegram-канале.

    По словам главы региона, ночью предприятие подверглось удару со стороны ВСУ, в результате чего среди мирных работников появились жертвы и пострадавшие. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения.

    В связи с инцидентом в целях безопасности все школы региона перешли на дистанционный режим обучения. Детские сады Смоленской области временно приостановили занятия, о чем также сообщил губернатор в своем видеообращении.

    Кроме того, спасательные службы оперативно локализовали очаги возгорания на территории ПАО «Дорогобуж». Губернатор отметил, что ситуация на предприятии находится под контролем, а специалисты продолжают устранять последствия атаки беспилотников.

    Ранее СМИ писали, что украинские беспилотники нанесли удар по промышленному объекту в Дорогобужском районе Смоленской области. В результате атаки погибли трое сотрудников экстренных служб.

    25 февраля 2026, 03:26 • Новости дня
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский историк Андрей Ланьков рассказал о планах продолжить лекции в Европе после депортации из Латвии в Эстонию после того, как его задержали в Риге в лекционной аудитории вечером 24 февраля.

    По словам очевидцев, представители муниципальной полиции увели ученого с места проведения мероприятия и передали иммиграционной службе Латвии. Ланьков подтвердил, что его задержали «перед лекцией», передает РИА «Новости».

    Историк сообщил, что ситуация «почти что разрешилась», и его депортируют в Эстонию. При этом он подчеркнул, что намерен продолжить свою лекционную поездку по европейским странам. На вопрос о дальнейших планах Ланьков ответил: «Да, планирую».

    Согласно информации из Telegram-канала Ланькова, 25 февраля ожидается его выступление в Таллине, далее лекции запланированы в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

    При этом в беседе с РБК ученый добавил, что был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже, так как власти страны внесли его в «черный список»

    «Решение министра иностранных дел», – сказал он.

    Андрей Ланьков занимает должность профессора в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из ведущих экспертов по КНДР.

    Вечером 24 февраля стало известно, что полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года польские спецслужбы  задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Там его обвиняют в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник, 24 февраля, польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    24 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Российские оружейники направили в войска 5,45-миллиметровые изделия, созданные по запросам штурмовых подразделений ВДВ и отличающиеся улучшенной эргономикой.

    Изделия направлены заказчику в рамках выполнения государственного контракта на 2026 год, сообщает Telegram-канал концерна.

    Оружие крайне востребовано в зоне спецоперации, поэтому объемы его производства в текущем году были существенно увеличены.

    Конструкторы предприятия разработали этот автомат специально для штурмовых групп и разведчиков Воздушно-десантных войск. Модель удалось поставить на плановое производство в кратчайшие сроки.

    Новинка сохранила боевые качества полноразмерного образца, но стала компактнее и получила прибор малошумной стрельбы. Впервые применена расцветка «Мультикам», обеспечивающая эффективную маскировку бойцов.

    Масса оружия без магазина составляет 3,4 килограмма, а длина ствола равна 290 миллиметрам. В боевом положении длина автомата достигает 810 миллиметров, а со сложенным прикладом уменьшается до 570 миллиметров. Магазин вмещает 30 патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» в 2026 году увеличит производство востребованных в зоне спецоперации укороченных автоматов. Ранее предприятие досрочно выполнило контракт на поставку крупной партии этого оружия.

