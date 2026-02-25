Tекст: Тимур Шайдуллин

Взятие под контроль населенного пункта Графское в Харьковской области открывает возможность для российских военных развивать наступление на юг вдоль реки Северский Донец, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 82-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли Графское в ходе активных и решительных действий в зоне проведения СВО. Военным обеспечивала поддержку артиллерия, уничтожая укрепленные позиции, огневые точки и пункты управления беспилотниками противника.

Операторы беспилотных летательных аппаратов осуществляли круглосуточную воздушную разведку и наносили удары по живой силе, технике и командным пунктам ВСУ, что не позволяло противнику проводить ротацию. В оборонном ведомстве добавили, что российские подразделения продолжают наступление, расширяя зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Ранее российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области. А в целом за неделю российские войска взяли под контроль восемь населенных пунктов.