    28 марта 2026, 17:41 Мнение

    В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    Современные международные отношения напоминают калейдоскоп. Если раньше события всемирного масштаба и значения – такие, например, как кража целого президента далеко не последней страны Латинской Америки – обсуждали бы месяцами, а то и годами, то сейчас мировые СМИ забыли о нем менее чем через два месяца. Точнее, как только началось другое событие мирового масштаба – нападение США на Иран.

    Между тем, жизнь в Венесуэле после захвата Николаса Мадуро продолжается. И продолжается она не так, как этого хотели бы романтики от демократии или верующие в стремление венесуэльского народа к суверенитету и справедливости. А так, как и должно быть, когда беспринципные люди оказываются на вершине властной пирамиды. Причем как венесуэльской, так и американской.

    По сути, власть в Венесуэле сейчас узурпировала семья Родригес, состоящая из и.о. президента Делси Родригес и ее брата, спикера парламента Хорхе Родригеса. Взяв на себя руководство страной после похищения Николаса Мадуро, они не стали ни добиваться его освобождения (для чего вполне можно было взять в заложники нескольких американских дипломатов), ни тем более мстить за то национальное унижение, которое Трамп нанес Венесуэле. Они просто сделали вид, что Мадуро не существовало, после чего стали консолидировать власть в своих руках. Проще говоря, менять ставленников Николаса Мадуро на лояльных лично себе людей.

    С того момента, как она стала и.о. президента, Делси Родригес заменила 13 из 32 членов кабмина. Также она перетряхнула военную верхушку, начиная с отставки (точнее, перевода на другую должность) министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. Чистки идут в разведке и в других структурах – и все для того, чтобы обеспечить сохранение за семьей Родригес власти.

    Причем речь идет не об установлении военной диктатуры. Очевидно, что рано или поздно Делси Родригес должна избавиться от приставки «и.о.». Этого требует логика развития ситуации – и американцы. «Для того, чтобы Венесуэла сделала следующий шаг к подлинному развитию страны и действительно извлекла выгоду из ее богатств на благо своего народа, ей потребуется легитимность справедливых, демократических выборов», – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соответственно, перед Родригес и ее госаппаратом стоит задача провести выборы, получить результат – и защитить его. Благо, защищать придется не от американцев – Вашингтон вполне устраивает нынешняя венесуэльская власть. «Вся эта драма могла бы рассматриваться как враждебное поглощение председателем Трампом компании (или страны), занимающейся добычей ресурсов, со всеми сопутствующими сложностями, проблемами и возможностями, которые обычно влечет за собой подобное зарубежное поглощение», – пишет издание The Atlantic.

    Для Трампа важна не демократизация, а стабильность и послушание. И то, и то Родригес ему сейчас обеспечивает. В Венесуэле нет никаких антиамериканских восстаний – зато есть новый закон, разрешающий частную добычу нефти, что было запрещено при Мадуро. Chevron и Shell уже заключили с венесуэльскими властями соглашения о разведке и добыче углеводородов, а руководство Chevron рассказывает о колоссальных возможностях, которые ждут инвесторов в Венесуэле.

    Там нет никаких массовых посадок демократической оппозиции – вместо этого Делси Родригес освободила около 5 тыс. преступников, которых США считают политзаключенными. Для того, чтобы, как выразился ее брат и по совместительству спикер парламента Хорхе Родригес, «подтвердить наше непоколебимое желание консолидировать мир в республике и мирное сосуществование внутри нашего общества».

    Понятно, что противники Родригес надеялись не на это. «Это те же самые люди, с теми же идеями и ценностями, но динамика изменилась, потому что они, очевидно, следуют указаниям, поступающим из США», – с сожалением говорит нобелевский лауреат и главная венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо. Она выражает надежду на то, что США не собираются быть «частью репрессивного режима».

    Однако Вашингтон уже восстановил дипотношения с Венесуэлой и отправляет туда высокопоставленные делегации Госдепа, которые обнимаются с Делси Родригес и заключают с ней различные сделки.

    Собственно, сделкой будут и выборы. Мачадо надеется, что они пройдут нескоро. По ее словам, на подготовку к выборам нужно не менее 40 недель – нужно сначала зарегистрировать всех избирателей (в том числе тех, кто покинул Венесуэлу), реформировать местный аналог Центризбиркома и т.п.

    Логика венесуэльских оппозиционеров понятна – они надеются, что примерно через год рейтинга Родригес, несмотря на все перестановки во власти, не хватит даже для того, чтобы нарисовать ей победу. Чависты в ней разочаруются – ведь она не будет способна ни поднять национальную экономику (что невозможно без глубоких реформ), ни выстроить более-менее равноправные отношения с США (которые рассматривают Венесуэлу не как партнера, а как приз). В свою очередь, для либеральной части венесуэльского общества Родригес никогда не будет своей.

    И тогда для оппозиции настанет шанс взять власть в свои руки. Тогда и только тогда они смогут предложить Трампу то, что ему нужно – стабильное правление легитимно избранного венесуэльского президента, который изначально ориентируется на Запад. А Родригес ждет судьба всех предателей – исторический позор и забвение.

