«Хезболла» заявила о 25 боевых операциях против армии Израиля за сутки

Tекст: Дарья Григоренко

«Исламское сопротивление 12 мая провело 25 военных операций», – говорится в официальном заявлении пресс-службы организации, передает РИА «Новости».

Атаки были направлены против танков «Меркава», армейских внедорожников, инженерной техники и скоплений живой силы противника. Удары наносились в районах населенных пунктов Хула, Баяда, Тайр-Харфа, Накура, Тайба, Ршаф и Вади-эль-Айн.

В ходе боевых действий активно применялись ударные беспилотники, управляемые ракеты и ствольная артиллерия. Представители движения отмечают, что в результате обстрелов удалось уничтожить несколько единиц тяжелой бронетехники и автомобилей.

Кроме того, бойцы нанесли прицельный удар по комплексу радиоэлектронной борьбы Drone Dome в районе Абад, который израильские военные использовали для подавления беспилотников. В организации подчеркнули, что эти действия стали ответом на регулярные атаки по территории Ливана и систематические нарушения режима прекращения огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ливанское движение осуществило 24 боевые операции против израильских вооруженных сил. Несколькими днями ранее бойцы организации атаковали позиции армии Израиля в 13 районах. Для поражения тяжелых танков Merkava шиитские отряды применили неуязвимые для радиоэлектронной борьбы дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением.