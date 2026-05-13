Лавров назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров уверен, что нерешенность палестинского вопроса останется источником напряженности на долгие годы, передает ТАСС.

«Нисколько не сомневаюсь, что не создав палестинского государства, мы сохраним очаг экстремизма на долгие десятилетия, от которого будут страдать все: в том числе и Израиль, и его арабские соседи, потому что Израиль, как вы знаете, на проявление экстремизма и на террористические акты реагирует непропорционально», – сказал он в интервью каналу RT India.

По мнению министра, текущая ситуация станет «вечным двигателем» кризиса. При поддержке США Израиль стремится изменить подход к палестинской проблеме, предлагая расселить палестинцев по разным странам мира. Глава российского дипведомства подчеркнул, что мир возвращается к временам силового решения проблем, когда международное право игнорируется.

Кроме того, Лавров отметил, что новые глобальные кризисы отвлекают внимание от палестинской проблемы. Во время подготовки к встречам БРИКС предложение подтвердить приверженность двухгосударственному решению столкнулось с неожиданным сопротивлением. Обсуждение других мировых проблем уводит от урегулирования самого затяжного кризиса на планете.

Министр напомнил, что Израиль категорически отвергает идею создания палестинского государства. Инициатива американского президента Дональда Трампа по сектору Газа предполагала не создание независимой страны, а превращение территории в рекреационную зону с казино, при этом решения ООН остаются в силе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал ежедневное уменьшение шансов на создание палестинского государства.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев спрогнозировал продолжение войны на Ближнем Востоке до появления независимой Палестины.

Российское внешнеполитическое ведомство связало безопасность Израиля с соблюдением прав палестинцев на собственную страну.