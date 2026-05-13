Лавров назвал причину агрессии против Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

«Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.