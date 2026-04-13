    Коллективный Запад превращается в просто Запад
    13 апреля 2026, 11:58 Мнение

    Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном
    Трамп обрушился с критикой на папу римского

    Война США в Иране стала своего рода глобальным отрезвителем. Она развеяла целый ряд мифов, в который верило абсолютное большинство политиков.

    Например, миф о том, что вечное отступление, отказ от ответной эскалации и увиливание от напирающего противника есть восточная мудрость и верная стратегия поведения. Попытка Тегерана отказаться от эскалации в ходе американо-израильских ударов в июле 2025-го породила у Вашингтона и Тель-Авива ощущение безнаказанности и, таким образом, стала причиной нынешней войны. Жесткий ответ Ирана сейчас стал лучшей гарантией того, что США (если сумеют вылезти из войны) десять раз подумают, прежде чем влезать в другие войны. Китаю было бы неплохо этот урок усвоить.

    Или миф о непреодолимой военной мощи США. Более десятка авианосных группировок, сотни раскиданных по всему миру военных баз, более триллиона долларов в год оборонных расходов – всего этого оказалось недостаточно для того, чтобы сломить страну, которая готова сопротивляться. Если, конечно, у этой страны есть политическая воля для сопротивления и готовность терпеть.

    Однако самым главным мифом, который был развеян над Персидским заливом, стал миф о коллективном Западе. Сеть проамериканских союзов, позволявших США поддерживать американоцентричный мир, управлять миром в своих интересах и концентрировать ресурсы номинально суверенных стран для защиты этих интересов, сейчас находится в предсмертном состоянии. Или уже умерла.

    Кто-то скажет, что такое уже было. В 2023 году Франция и Германия не поддержали вторжение США в Ирак, а Турция еще и не предоставила для него свою территорию. И ничего – все это пережили. Однако тогда это был бунт нескольких стран, а в целом военно-политические союзы США – в Восточной Азии, на Ближнем Востоке и, конечно, в Европе – виделись незыблемыми. Попытки той же России вбить клин в трансатлантическое сотрудничество – например, через идею о создании системы коллективной безопасности в Европе от Владивостока до Лиссабона – раз за разом проваливались. Как, в общем-то, и попытки Китая закрепиться в военном плане на Ближнем Востоке или хотя бы развалить антикитайскую по своей сути ось американских союзников в Восточной Азии.

    Сейчас из трех сегментов этого союза два – европейский и ближневосточный – находятся в состоянии демонтажа. И заслуга в этом не Москвы или Пекина, а самого Вашингтона. В том числе и лично Дональда Трампа.

    Ни для кого не секрет, что США уже несколько лет тяготятся своими союзными обязательствами. Этому было несколько объяснений. Во-первых, глобальное – эпоха жестких военно-политических союзов ушла, на ее место (в рамках наступающего многополярного мира) пришло гибкое военно-политическое сотрудничество, оставляющее руки максимально свободными. Во-вторых, изменилось целеполагание. Так, например, американо-ближневосточный союз основывался на принципе «нефть в обмен на безопасность». Однако сейчас США, как верно отметил Трамп, уже не нуждаются в ближневосточной нефти, поэтому уважение к интересам монархий Персидского залива сменилось на «перетерпят, никуда не денутся». Руководствуясь именно этим принципом, США, например, позволили Израилю нанести удар по штаб-квартире ХАМАС в Катаре в 2025 году.

    В-третьих, разошлась идеология. Европейский ценностный взгляд на внешнюю политику и концентрация на борьбе с Россией, а также безустанное политическое маневрирование ближневосточных и восточноазиатских союзников (которые в массе своей не желали полностью и абсолютно следовать за США в сторону войны с Ираном и Китаем) не находили понимания в Вашингтоне.

    Наконец, в-четвертых, на первый план начала выходить экономика – точнее, специфичный взгляд на нее. США платили за лояльность европейцам, ближневосточным странам и азиатам свободным доступом на американский рынок, а также взваливанием на американского налогоплательщика расходов по защите американских союзников. И Трамп сказал, что этого больше не будет. Причем не просто сказал – он выставил тем же европейцам жесткий ультиматум по кратному повышению их оборонных расходов, а также публично унижал и высмеивал их лидеров.

    И все эти подспудные разногласия, все эти точки раскола фактически вскрыла иранская война. Война, в которой Европа – та самая Европа, на помощь которой США пришли в ходе ливийской войны 15 лет назад – отказалась чем-то помогать Соединенным Штатам. Некоторые страны даже закрыли для США свое воздушное пространство.

    Монархии же Персидского залива убедились в том, что Вашингтон не просто игнорирует их интересы (которые состояли в недопущении начала войны и блокады Ормузского пролива), но и не защищает их. Не только потому, что США оказались не в состоянии сбивать иранские ракеты, но и потому, что целенаправленно вывели значительную часть ракет и других оборонительных вооружений из стран залива на защиту Израиля.

    Восточноазиатские партнеры смотрят, как Штаты уклоняются от выполнения своих союзных обязательств, и думают о том, что если Вашингтон так поступил с арабами, то может точно так же обойтись с тайваньцами, филиппинцами, вьетнамцами, южнокорейцами и всеми прочими. Конечно, Вашингтон может и дальше надеяться на принцип «никуда не денутся». Однако проблема для него в том, что уже деваются.

    Европейцы свой путь четко обрисовали. Под чутким руководством Брюсселя они намерены создавать собственную, самодостаточную европейскую армию, а также возрождать национальный ВПК. И все это под соусом якобы неизбежной войны с Россией, в которой на Штаты больше полагаться нельзя.

    Арабы, в свою очередь, не могут возрождать ВПК – его там нет. Зато у них есть деньги для того, чтобы скупать европейские, китайские, турецкие, российские и иные вооружения. В том числе, возможно, и ядерные. А также договариваться о модус-вивенди с Ираном без оглядки на американские или израильские пожелания.

    Примерно по такому же пути пойдут почти все (за исключением Японии и, возможно, еще пары стран) восточноазиаты. Они опасаются китайского экспансионизма – но еще больше они опасаются быть втянутыми в американо-китайскую войну без каких-то реальных гарантий со стороны США. Поэтому, вполне вероятно, они пойдут по пути углубления интеграции в рамках АСЕАН, а также возьмут на вооружение принцип нейтралитета. И Пекин (если, конечно, там не будет головокружения от успехов) пойдет навстречу своим соседям в территориальных вопросах для того, чтобы вбить клин в транстихоокеанские отношения.

    И тогда коллективный Запад станет просто Западом. Или Глобальным Западом – по аналогии с Глобальным Югом. Без единой структуры, командования, общей стратегии – он станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Угроза США блокировать Ормузский пролив взвинтила цены на нефть
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

