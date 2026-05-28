Путин призвал использовать искусственный интеллект как драйвер роста экономики

Tекст: Валерия Городецкая

«Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

«В России приняты и реализуются национальные и отраслевые программы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах жизни общества», – отметил президент.

В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

В ходе выступления российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС и заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

Он также отметил, что технологии формируют новый уклад промышленности и социальной сферы.

Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ.