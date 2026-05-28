Суд смягчил приговор генералу Минобороны Галимуллину по делу о растрате
Апелляционная инстанция смягчила приговор генерал-майору запаса Анвару Галимуллину и двум другим бывшим военнослужащим. Второй Западный окружной военный суд исключил дополнительное наказание в виде штрафа фигурантам дела о служебном подлоге и особо крупной растрате.
«Приговором суда первой инстанции бывшие военнослужащие представительства Минобороны России при Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центрально-Африканской Республики генерал-майор запаса Галимуллин Анвар Фауизович, полковник запаса Убогий Юрий Николаевич и подполковник запаса Галючек Иван Геннадьевич были осуждены по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)», – заявила пресс-секретарь суда, сообщает ТАСС.
Судебная коллегия по уголовным делам отменила указание о назначении штрафа Галимуллину, Убогому и Галючеку. Ранее фигуранты дела были осуждены условно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года суд приговорил Анвара Галимуллина к условному сроку и штрафу за растрату.
В мае текущего года прокуратура обжаловала освобождение от наказания осужденного за хищения контр-адмирала Николая Коваленко.
Месяцем ранее апелляционная инстанция утвердила девятилетний срок за мошенничество главе компании «Пикет» Андрею Есипову.