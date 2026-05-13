Прокурор оспорил освобождение контр-адмирала Коваленко от колонии
Прокурор подал апелляционное представление на приговор Московского гарнизонного военного суда, освободившего от наказания в виде 4,5 года лишения свободы из-за тяжелой болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, осужденного за хищение денежных средств Минобороны РФ в размере 592 млн рублей, сообщил один из участников процесса.
«Несмотря на наличие у Коваленко онкологического заболевания, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, гособвинение требует изменить приговор на реальное лишение свободы в колонии общего режима сроком 4 года 6 месяцев», – рассказал собеседник агентства. Также прокурор настаивает на лишении воинского звания капитана третьего ранга запаса Андрея Клокоцкого.
В середине февраля суд назначил Коваленко четыре с половиной года колонии и штраф в 500 тыс. рублей, но освободил от отбывания срока из-за тяжелого заболевания. Остальные фигуранты дела получили реальные сроки. Бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ Василий Витченко приговорен к трем с половиной годам колонии, Андрей Клокоцкий – к трем годам.
По данным следствия, в 2013–2017 годах группа лиц похитила бюджетные средства, выделенные на ремонт зенитных ракетных комплексов. Под видом отремонтированных запчастей за 592 млн рублей они поставляли непригодные детали, купленные на Украине за 40 млн рублей. Ущерб Минобороны был полностью возмещен осужденными.
Проходящий по этому же делу капитан первого ранга запаса Вадим Мовчан заявил о своей непричастности к хищению 397 млн рублей.
