Актер Николас Кейдж официально сменил фамилию

Актер Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола

Tекст: Вера Басилая

Известный голливудский артист подтвердил смену документов в интервью Variety, передают СМИРБК.

«В прошлом году я официально сменил имя. Теперь я Ник Кейдж и в жизни, и на экране», – пояснил актер.

При этом артист решил сохранить данное отцом имя Николас. Он уточнил, что совершенно спокойно относится к сокращенному варианту обращения, поскольку публика давно привыкла к обоим. Звезда взял псевдоним еще на заре карьеры ради независимости от знаменитого дяди Фрэнсиса Форда Копполы.

Вдохновением для новой фамилии послужили герой комиксов Люк Кейдж и американский композитор Джон Кейдж. Настоящий прорыв в киноиндустрии случился у артиста в 1995 году, когда за роль в драме «Покидая Лас-Вегас» последовали премии «Оскар» и «Золотой глобус». Сейчас он продолжает активно сниматься, в том числе в проектах студии Marvel.

В августе прошлого года Николасу Кейджу предложили главную роль в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив».

Ранее приемные дети голливудского актера Брэда Питта также отказались от знаменитой фамилии отца.