Николасу Кейджу предложили роль в новом сезоне «Настоящего детектива»

Deadline: Николас Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне «Настоящего детектива»

Tекст: Мария Иванова

Американский актер Николас Кейдж может получить главную роль в пятом сезоне сериала «Настоящий детектив», передает ТАСС со ссылкой на портал Deadline.

По данным источников издания, в новом сезоне события развернутся в районе бухты Джамейка в Нью-Йорке, а центральным персонажем станет детектив Генри Логан.

Съемки запланированы на 2026 год, а премьера состоится на канале HBO в 2027 году. Исполнительным продюсером выступит Исса Лопес, ранее работавшая над четвертым сезоном проекта. Для Кейджа эта роль станет второй крупной работой в телесериале за всю его долгую карьеру.

Ранее главные роли в «Настоящем детективе» исполняли такие актеры, как Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Махершала Али и Джоди Фостер. Все они были номинированы на премию «Эмми», а Фостер выиграла эту награду в 2024 году.

Сериал-антология «Настоящий детектив» выходит с 2014 года. Каждый сезон посвящен отдельному расследованию громкого преступления, а первый сезон был особенно тепло принят критиками и зрителями, собрав множество наград. Четвертый сезон с Фостер стал самым успешным по количеству номинаций и наград «Эмми» – семь и четыре соответственно.

Николас Кейдж, настоящее имя которого Николас Ким Коппола, получил мировую известность после ролей в фильмах своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы. В 1996 году он был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную мужскую роль в фильме «Покидая Лас-Вегас».

Напомним, в 2019 году жена Николаса Кейджа потребовала компенсацию после аннулирования их брака, который длился четыре дня.