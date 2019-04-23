Жена Кейджа потребовала от актера компенсацию за аннулированный четырехдневный брак

Визажист Эрика Койке подала документы на получение отступных за аннулирование актером Николасом Кейджем заявления о браке, сообщают западные СМИ.

Койке утверждает, что потеряла возможность карьерного роста во время долгих отношений с Кейджем, пишет TMZ.

Женщина заявила, что обвинения актера в ее адрес в мошенничестве при заключении брака необоснованны, так как Кейдж сам попросил ее начать «правильный брак» через 12 дней после подачи заявления об аннулировании. Помимо компенсации, сумма которой не была озвучена, Койке требует актера оплатить судебные издержки.

Сам Кейдж заявляет, что в момент заключения брака был слишком пьян и, ему «не хватало понимания своих действий».

Напомним, в марте Кейдж решил аннулировать заявление на регистрацию брака спустя четыре дня после его подачи.

Актер уже трижды был женат. Последний брак он заключил с официанткой Элис Ким, кореянкой по происхождению, но пара рассталась в начале 2016 года. А осенью 2018 года бывшая подруга Кейджа обвинила его в домогательствах.