Николас Кейдж подал заявление, но передумал жениться

Голливудский актер Николас Кейдж решил аннулировать заявление на регистрацию брака, которое он подал только четыре дня назад.

55-летний Николас Кейдж и визажист Эрика Койке в минувшую субботу подали заявление в бюро по бракосочетаниям в Лас-Вегасе. Однако через четыре дня актер опять пришел в суд, требуя аннулировать заявление, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

По данным газеты Daily Mail, Кейдж был сильно пьян, когда подавал заявление, и про этом обвинял девушку в стремлении «забрать все его деньги».

Актер уже трижды был женат. Последний брак он заключил с официанткой Элис Ким, кореянкой по происхождению, но пара рассталась в начале 2016 года. А осенью 2018 года бывшая подруга Кейджа обвинила его в домогательствах.

Напомним, Николас Кейдж снялся в более чем 70 фильмах и был награжден несколькими престижными наградами – четыре премии «Золотой Глобус» и два «Оскара».

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