Бывшая девушка Николаса Кейджа обвинила его в сексуальных домогательствах

По словам бывшей подруги голливудского актера Николаса Кейджа Вики Парк, он домогался ее, будучи пьяным, в состоянии эмоциональной нестабильности.

Женщина обвинила актера в харассменте и подала иск на бывшую супругу Кейджа Элис Ким, которая, по словам Парк, преследовала ее и манипулировала Кейджем, провоцируя того на агрессию, пишет People.

Парк состояла в отношениях с Кейджем с июня 2017 года, и заявила, что 54-летний актер плохо обращался в сентябре в Вене на кинофестивале Slash Film. Спустя четыре дня ситуация повторилась, и, по ее словам, актер был в нестабильном психоэмоциональном состоянии из-за общения с бывшей женой.

«Ее ревность из-за моих отношений с ее бывшим мужем, моя молодость и привлекательность толкнули ее на эти акты домогательств», - рассказала Парк о Ким. Бывшая жена Кейджа категорически отрицает эти обвинения.

В 2013 году Кейдж вошел в списки самых переоцененных актеров Голливуда.