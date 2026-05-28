Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.7 комментариев
Мама российского космонавта Кудь-Сверчкова объяснила шутку про шапку
Мама Кудь-Сверчкова назвала послание с орбиты про шапку семейным мемом
Мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который во время работы в открытом космосе показал табличку: «Мама, я надел шапку», назвала послание с орбиты давней семейной шуткой.
Мама космонавта Светлана Сверчкова прокомментировала необычное послание сына с орбиты, пишет «Комсомольская правда». Записка была показана 27 мая во время трансляции Роскосмоса, когда космонавт работал на модуле «Наука».
«Эта фраза – это наш такой семейный мем уже», – рассказала мама космонавта. По ее словам, в детстве она постоянно напоминала детям о необходимости носить головной убор, особенно Сергею, который часто игнорировал эти советы и прятал шапку в карман.
Сама Светлана в юности пренебрегала теплыми вещами, из-за чего заработала хроническое заболевание.
Даже сейчас мама продолжает напоминать взрослому сыну о шапке в холодную погоду, а он в ответ летом шутливо интересуется, почему она не заботится о его гардеробе. Родители очень переживали во время трансляции и пожелали сыну отличного полета, добавив, что самое важное – чтобы всем было тепло.
Командир экипажа Сергей Кудь-Сверчков развернул в открытом космосе плакат с посланием «Мама, я надел шапку».
Российские космонавты вышли в открытый космос для установки нового оборудования.