Приемные дети Брэда Питта стали отказываться от фамилии отца

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Geo New, артист улыбался и держался за руки со своей девушкой на мировой премьере Mercedes-AMG во вторник вечером. 62-летний актер выбрал для выхода коричневый костюм, а спутница блистала в красном платье без бретелек. Пара позировала на красной дорожке мероприятия у моста Sixth Street Bridge. Совместный выход доказал серьезность отношений, которые длятся с 2022 года, несмотря на напряженные связи артиста с детьми.

В минувшие выходные Захара окончила Spelman College, получив степень бакалавра в области психологии. Важное событие выпускница отпраздновала вместе с матерью Анджелиной Джоли, 22-летним Паксом и 17-летним Ноксом. Именитый отец на торжестве отсутствовал.

На церемонии вручения дипломов об окончании колледжа Спелман она была упомянута как Захара Марли Джоли. В программе торжественной церемонии она была указана с двойной фамилией отца, однако при выходе на сцене фамилию Питта не произнесли, передает Daily Mail.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Анджелина Джоли запланировала уход из Голливуда на фоне споров об опеке над детьми.

В марте Брэд Питт потребовал допроса бизнесмена Юрия Шефлера по делу о продаже общей французской винодельни.

Прошлым летом актер назвал неисправимыми свои отношения с приемным сыном Паксом.