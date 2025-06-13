Брэд Питт на премьере фильма «Формула-1» поделился главным открытием жизни

Брэд Питт попытался признать ошибки на премьере фильма «Формула-1»

Tекст: Ирма Каплан

«Неважно, какая ошибка, ты просто извлекаешь из нее урок и двигаешься дальше. Это приведет к следующему успеху. Когда доживешь до моего возраста, поймешь, как важно окружать себя людьми, которых любишь, людьми, которые любят тебя в ответ. Друзья, семья, и все». А дальше мы можем двигаться вперед. Я думаю, это довольно простое уравнение», – приводит его слова Daily Mail.

Эти слова актер произнес в интервью ET Online после того, как источник Daily Mail рассказал о его отношении к тому, что в прошлом месяце его с Анджелиной Джоли приемный сын Пакс был сфотографирован выходящим из отеля Chateau Marmont, поддерживаемым несколькими друзьями.

«Его совершенно не волнует, что делает или не делает Пакс. Действия отражают то, кем он является», – передал слова Питта инсайдер, добавив, что Питт искренне считает, что его отношения с Паксом не исправить.

Источник продолжил, сказав, что актер, похоже, не планирует никаких контактов ни с одним из своих приемных сыновей, так как Пакс и Мэддокс предельно ясно дали понять, что они чувствуют, и Брэду нечего сказать ни об одном из них.

Что касается его других детей, Питт «надеется, что они когда-нибудь придут в себя, время залечивает раны».

Источник, близкий к Джоли, в ответ на эти слова заявил, что Брэд продолжает играть роль жертвы, так как его испорченные отношения с детьми – прямой результат того, как он с ними обращался.

«Он должен перестать винить других. Если он хочет восстановить отношения с детьми, он должен признать свои собственные действия и загладить свою вину», – добавил источник.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, актриса Анджелина Джоли счастлива в одиночестве, так как развод с Брэдом Питтом травмировал ее настолько, что она отстранилась от мужчин и испытывает проблемы с доверием.