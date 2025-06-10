Инсайдер рассказал о сильной моральной травме Анджелины Джоли после развода

RadarOnline: Джоли после развода с Питтом отстранилась от мужчин

Tекст: Ирма Каплан

По словам друзей, у актрисы после скандального расставания и дележке опеки над детьми возникли серьезные проблемы с доверием, от которых она изо всех сил пытается избавиться.

«Энджи все еще с трудом доверяет. Я не знаю, сможет ли она когда-нибудь полностью оправиться от травмы, полученной после развода», – сказал информатор RadarOnline.

В одном из последних интервью Джоли призналась, что они с Питтом «действительно по-другому» воспринимают друг друга. Она отметила приятное состояние мужа и жены, однако она не задумывалась всерьез о новых отношениях с тех пор, как они расстались.

Пара поженилась в 2014 году, однако через два года в частном самолете произошел инцидент, после которого актриса подала на развод. В ее заявлении указывалось, что Питт в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и «душил одного из детей, а другого ударил по лицу». Позже ее адвокаты добавили, что это был первый случай, когда «Питт применил физическое насилие и к детям».

Предполагаемые действия Питта в самолете были расследованы, но обвинения ему предъявлены не были.

Напомним, в 2022 году Джоли подала иск против бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии. Тогда же винная компания Nouvel LLC, ранее принадлежавшая Джоли, подала иск на 250 миллионов долларов против Питта, утверждая, что он украл у нее французский винный бизнес.