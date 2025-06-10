В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».12 комментариев
Инсайдер рассказал о сильной моральной травме Анджелины Джоли после развода
RadarOnline: Джоли после развода с Питтом отстранилась от мужчин
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которой на прошлой неделе исполнилось 50 лет, счастлива в одиночестве, так как развод с Брэдом Питтом травмировал ее настолько, что она отстранилась от мужчин и испытывает проблемы с доверием, сообщил инсайдер RadarOnline.
По словам друзей, у актрисы после скандального расставания и дележке опеки над детьми возникли серьезные проблемы с доверием, от которых она изо всех сил пытается избавиться.
«Энджи все еще с трудом доверяет. Я не знаю, сможет ли она когда-нибудь полностью оправиться от травмы, полученной после развода», – сказал информатор RadarOnline.
В одном из последних интервью Джоли призналась, что они с Питтом «действительно по-другому» воспринимают друг друга. Она отметила приятное состояние мужа и жены, однако она не задумывалась всерьез о новых отношениях с тех пор, как они расстались.
Пара поженилась в 2014 году, однако через два года в частном самолете произошел инцидент, после которого актриса подала на развод. В ее заявлении указывалось, что Питт в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и «душил одного из детей, а другого ударил по лицу». Позже ее адвокаты добавили, что это был первый случай, когда «Питт применил физическое насилие и к детям».
Предполагаемые действия Питта в самолете были расследованы, но обвинения ему предъявлены не были.
Напомним, в 2022 году Джоли подала иск против бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии. Тогда же винная компания Nouvel LLC, ранее принадлежавшая Джоли, подала иск на 250 миллионов долларов против Питта, утверждая, что он украл у нее французский винный бизнес.