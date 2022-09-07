Бывшая компания Джоли подала иск против Питта с обвинениями в краже

Винная компания Nouvel LLC, прежней владелицей которой была Анджелина Джоли, подала в суд с требованием взыскать 250 млн долларов на экс-супруга артистки Брэда Питта, компания утверждает, что актер якобы украл винный бизнес во Франции.

Питт, по мнению истца, пытался тайно перевести активы совместного бизнеса на своих друзей и другие компании, он потратил «миллионы на тщеславные проекты», в том числе 1 млн долларов на бассейн и еще больше на студию звукозаписи, и бесплатно отдал половину торговых марок приятелю, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«В отместку за развод и разбирательство по делу об опеке Питт начал многостороннюю многолетнюю кампанию по захвату контроля над (винным хозяйством) Chateau Miraval и присвоению активов компании в своих интересах, а также в интересах своих компаний и друзей ... Назначив себя законным владельцем Chateau Miraval, он преследовал две цели: присвоить компанию Джоли Nouvel и получить единоличное право собственности на Chateau Miraval», – говорится в исковом заявлении.

Перекрестный иск является ответом на иск Питта против Джоли от февраля 2022 года. В нем актер обвинил экс-супругу в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства филиалу компании-производителю спиртных напитков Stoli Group. Эта компания находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Джоли и Питт купили имение Chateau Miraval в 2008 году. Оно включает в себя замок и виноградники. Тогда они приобрели его за 25 млн долларов, купив люксембургскую компанию Quimicum, которой он принадлежал.

Компания Питта Mondo Bongo владела 60% акций, а Nouvel Джоли – 40%. В 2013 году актер передал ей 10% своих акций. По сведениям издания, актеры даже после развода оставались деловыми партнерами до октября 2021 года, когда Джоли продала свою долю.