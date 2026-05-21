Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
В детском лагере в Башкирии выявили массовое заболевание 16 отдыхающих
Групповое заболевание зафиксировано у 16 несовершеннолетних во время летнего отдыха в оздоровительном учреждении «Уральские Зори» в Башкирии, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
16 детей заболели в лагере отдыха «Уральские Зори» в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Накануне, профильные специалисты прибыли на территорию объекта для проведения санитарно-эпидемиологического расследования.
«Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением», – говорится в заявлении ведомства.
Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли необходимые лабораторные пробы биоматериалов у пострадавших и персонала. Дополнительно эксперты проверяют качество пищевой продукции, используемого сырья и общую санитарную обстановку в учреждении.
Угроза дальнейшего распространения инфекции полностью отсутствует. Проведение противоэпидемических мероприятий остается под строгим контролем надзорных органов республики, добавили в ведомстве.
Ранее в инфекционный центр Стерлитамака в Башкирии поступили 25 человек из детского лагеря с признаками отравления. До этого в детском лагере имени Гагарина в Саратовской области специалисты обнаружили норовирус.
А в марте в том же Стерлитамаке девять детей отравились после купания в частном заведении, им потребовалась срочная медицинская помощь, было возбуждено уголовное дело.