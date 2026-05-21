Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Кабмин сообщил о планах утвердить инфраструктуру для электросамокатов
Власти намерены интегрировать средства индивидуальной мобильности в транспортные системы городов и внедрить обязательную маркировку для подтверждения их безопасности.
Правительство России планирует утвердить планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в текущем году, передает ТАСС. К 2028 году Министерство внутренних дел и Минтранс обеспечат государственную регистрацию таких транспортных средств с выдачей номерных знаков.
«Уже в 2026 году запланировано утверждение региональных планов развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы. Решать эту задачу будут Минтранс и власти регионов», – сообщается в заявлении кабинета министров.
Кроме того, к 2030 году планируется окончательно урегулировать вопрос обязательной маркировки электросамокатов и других подобных устройств. Это позволит гарантировать их соответствие установленным стандартам безопасности на дорогах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин анонсировал подготовку новых правил дорожного движения для электросамокатов к июлю 2026 года.
В феврале прошлого года Совет Федерации объявил о работе правительства над государственной регистрацией средств индивидуальной мобильности.
До этого Министерство транспорта предложило внедрить реестровую модель учета СИМ с выдачей специальных знаков.