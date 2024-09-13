  • Новость часаПравительство с октября повысило утильсбор на автомобили
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британия устроила «шпионский цирк» в России
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    В Госдуму внесли проект о платном образовании для детей мигрантов
    Выписан первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    Минтранс предложил ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР
    Мнения
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева В истории позорного русского покаяния поставлена точка

    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    52 комментария
    13 сентября 2024, 21:11 • Новости дня

    Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет

    Минтранс: Ведомство разработало реестровую модель учета электросамокатов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который предлагает ставить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) на учет.

    «Минтранс России разместил на публичное обсуждение проект федерального закона, которым вводится реестровая модель учета средств индивидуальной мобильности (СИМ) с выдачей учетных знаков для их идентификации в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме», – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

    В Минтрансе объяснили, что учет СИМ позволит более эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения. Предполагается, что к участию в дорожном движении будут допускаться только те СИМ, которые есть в реестре. Кроме того, Минтранс предложил вносить в реестр и ставить учетные знаки на электровелосипеды и мопеды.

    Ранее Минтранс предложил ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами. Проект постановления правительства предусматривает ограничение скорости самокатов и других СИМ до 10 км/ч при движении рядом с пешеходами.

    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

    Коментарии (31)
    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии

    Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии

    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.

    Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.

    Коментарии (19)
    13 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Во Франции призвали прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Филиппо призвал прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж должен принять во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение Запада на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать войну НАТО с РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Вечерняя Москва».

    Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

    Накануне Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

    Коментарии (18)
    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    «Цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ подчеркнула, что быстрого выравнивания цен ожидать не стоит. «Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое главное», – пояснила она.

    Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 19%. При этом Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре 2024 года, а также инфляцию выше ожидаемого.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2024, 19:18 • Новости дня
    МИД: Передача Португалией вертолетов Украине – враждебный шаг

    В МИД заявили, что передача Португалией вертолетов Украине углубляет кризис в отношениях между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия рассматривает передачу Португалией шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», – сказала Захарова, сообщает ТАСС.

    По ее словам, действия Португалии свидетельствуют о «практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности» и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

    Ранее власти Португалии объявили о завершении процесса передачи шести российских противопожарных вертолетов Украине.

    Коментарии (5)
    13 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

    Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

    Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

    Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утилизационного сбора в России не повлияет на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники за счет реализуемых мер господдержки.

    Коментарии (10)
    13 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Кабмин поддержал расширение оснований для списания долгов бойцам СВО

    Мишустин: Правительство поддержит расширение оснований для списания долгов бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, расширяющий основания для освобождения участников специальной военной операции от долгов, будет поддержан правительством, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Проект предусматривает расширение перечня оснований для прекращения обязательств по кредитному договору между банком и военнослужащим или его супругой, сообщил Мишустин, передает ТАСС. Те, кто получил государственные награды или был уволен с военной службы после участия в спецоперации, смогут полностью погасить свои долги, уточнил он.

    Кроме того, для указанной категории граждан будет отменено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, добавил Мишустин. Также будет отменен исполнительский сбор по таким делам.

    Ранее Верховный суд предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания на стадии суда.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Задержаны подозреваемые в поджоге релейных шкафов в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силовики задержали четырех молодых людей, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на Московской железной дороге (МЖД) за денежное вознаграждение, сообщило Управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

    По информации ведомства, задержанные подозреваются в поджоге двух релейных и одного батарейного шкафов на 45-м км перегона Электроугли – Храпуново в районе станции Храпуново Горьковского направления МЖД, передает ТАСС.

    Задержанным от 20 лет до 21 года, они проживают в ближнем Подмосковье.

    Ранее охранника ресторана приговорили к 15 годам лишения свободы за поджог релейного шкафа в Петербурге.

    Коментарии (3)
    13 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ЕК предложила новые варианты продления заморозки российских активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для последующего оказания помощи Украине на сумму 50 млрд долларов, пишет Reuters.

    По данным источников Reuters, одна из предложенных схем подразумевает продление заморозки на пять лет с ежегодным пересмотром условий, передает ТАСС.

    Ранее Москва предостерегла Запад от использования замороженных активов России.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин заслушал доклад Лаврова на совещании с Совбезом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы по линии МИД.

    С докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

    «Попросим Сергея Викторовича рассказать и о его последних контактах с зарубежными коллегами», – сказал Путин.

    Помимо Лаврова, в совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, главы администрации президента России Антон Вайно, Минобороны Андрей Белоусов, МВД Владимир Колокольцев, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель главы государства по экологии Сергей Иванов.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза России.

    Коментарии (0)
    13 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре

    Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре и инфляцию выше ожидаемого

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в октябре. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

    «Мы допускаем, что потребуется дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайшем заседании», – сказала она, сообщает ТАСС.

    Глава Центробанка также заявила, что инфляция в этом году будет выше ожидаемого. Ранее ЦБ прогнозировал ее в диапазоне 6,5–7%. Уточненный прогноз будет представлен в октябре.

    Ранее сообщалось, что ЦБ поднял ключевую ставку до 19%

    Коментарии (3)
    Главное
    Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Иран предположил диверсию на ядерных объектах страны
    В Сербии решили с 2025 года возобновить военную службу по призыву
    Китай решил повысить пенсионный возраст из-за демографического кризиса
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    В США часть хвоста военного Boeing упала на парковку школы

    Российская нефть опустилась ниже ценового потолка

    Вслед за неожиданно серьезным падением мировых цен на нефть, снижается и стоимость российской Urals. Она может стоить уже даже ниже 60 долларов за баррель в российских портах. Почему цены на нефть пошли вниз, можно ли говорить об эпохе низких цен и как справится с этой ситуацией российский бюджет? Подробности

    Перейти в раздел

    США и Британия обсудят формат начала третьей мировой войны

    В пятницу в Вашингтоне пройдут переговоры между президентом США Джо Байденом и премьером Британии Киром Стармером. Им предстоит решить, снимать ли для Украины ограничения на удары по РФ оружием НАТО. Очевидно, что ограничения снимут, но, скорее всего, только часть из них: США постараются спрятаться за спины союзников, подставив их под ответ России. Подробности

    Перейти в раздел

    Российское гражданство скрепляют воинской обязанностью

    В МВД напомнили, что не вставшим на воинский учет натурализованным иностранцам грозит лишение гражданства. Эта мера предусмотрена в обновленном законе «О воинской обязанности и военной службе». Как отмечают эксперты, выполнение священного долга является необходимым условием для гражданина, но процедуру лишения надо упрощать, чтобы сократить число иностранных претендентов на маткапитал и социальные выплаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

    • США достали главный козырь на Украине раньше времени

      До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............