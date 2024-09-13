Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет

Минтранс: Ведомство разработало реестровую модель учета электросамокатов

Tекст: Денис Тельманов

«Минтранс России разместил на публичное обсуждение проект федерального закона, которым вводится реестровая модель учета средств индивидуальной мобильности (СИМ) с выдачей учетных знаков для их идентификации в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме», – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

В Минтрансе объяснили, что учет СИМ позволит более эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения. Предполагается, что к участию в дорожном движении будут допускаться только те СИМ, которые есть в реестре. Кроме того, Минтранс предложил вносить в реестр и ставить учетные знаки на электровелосипеды и мопеды.

Ранее Минтранс предложил ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами. Проект постановления правительства предусматривает ограничение скорости самокатов и других СИМ до 10 км/ч при движении рядом с пешеходами.