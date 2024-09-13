Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.2 комментария
Минтранс предложил ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами
Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, который может ограничить скорость самокатов и других СИМ до 10 км/ч при движении рядом с пешеходами.
«Немаловажным является и негативная реакция общества на передвижение СИМ по тротуарам, так как есть необходимость определения более четких и рамочных правил их передвижения на совмещенной инфраструктуре», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления, передает ТАСС.
Проект также предлагает уточнить определение СИМ, правила его остановки и стоянки, ввести запрет на перевозку пассажиров и новый дорожный знак, который определит территорию, по которой движение СИМ запрещено. Кроме того, на пользователей СИМ могут распространить требования ПДД и административную ответственность за их нарушение.
Ранее сообщалось, что в Москве выписали первый штраф на 100 тыс. рублей за нарушение правил езды на электросамокате. Пользователь кикшерингового сервиса «Яндекс Go» нарушил правила, передав управление самокатом несовершеннолетнему.