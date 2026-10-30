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    Турция решила добавить напряженности в Черном море
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч
    Ученые выявили способность клюквенного сока подавлять кариес
    Путин заявил о провале попыток Европы нанести России стратегическое поражение
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
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    Berliner Zeitung: Каллас стала одним из худших назначений в истории ЕС
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    7 комментариев
    30 октября 2026, 06:31 • Новости дня

    Бывший стратег Пентагона Сильвия признал передачу журналистам данных об Украине

    Axios: Бывший стратег Пентагона Сильвия признался в сливе данных об Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший главный стратег американских вооруженных сил Бретт Сильвия сознался в передаче журналистам засекреченной информации об Украине и Иране, пишет Axios.

    Уволенный на этой неделе военный не смог пройти четыре проверки на полиграфе, после чего согласился сотрудничать со следствием и предоставил свой личный телефон для технической экспертизы, пишет Axios со ссылкой на внутренний отчет о расследовании.

    Передача секретных сведений началась в июне 2025 года. Сильвия общался с двумя репортерами через мессенджер Signal и во время личных встреч в закусочной в Арлингтоне. На одной из встреч генерал использовал записи из засекреченного доклада для устного рассказа об американской помощи Украине журналисту, работавшему над книгой.

    Следователи заподозрили военного в намеренном удалении переписки с одним из репортеров по теме Ирана, хотя сам Сильвия назвал уничтожение сообщений случайностью. Кроме того, он признал, что выступил одним из анонимных источников для статьи с критикой руководства Пентагона.

    Представитель Сухопутных войск США опроверг информацию о попытках некоторых чиновников выступить с публичным заявлением в защиту Сильвии, назвав подобные утверждения скоординированной кампанией лжи для создания хаоса в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны США Пит Хегсет уволил главного стратега американских вооруженных сил из-за подозрений в передаче журналистам секретной информации.

    Сильвия стал очередным высокопоставленным военным, покинувшим свой пост. В прошлом месяце Хегсет поручил сократить число высших офицеров на 20% к началу 2027 года.

    29 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море

    Военный эксперт Анпилогов: Турция не сможет эффективно ответить на атаки по судам в Черном море

    Эксперт оценил способность Турции дать военный ответ на атаки дронов в Черном море
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление министра обороны Турции о праве отвечать на атаки по судам в Черном море свидетельствует о смене подхода Анкары, которая ранее предлагала создать безопасные маршруты для торгового флота России и Украины. Впрочем, возможности республики для военного ответа ограничены, отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС РФ наносят удары не по торговым судам, а лишь по тем плавсредствам, которые доставляют на Украину вооружения. Другими словами, суда под турецким флагом, перевозящие военные грузы или грузы двойного назначения на Украину, будут считаться законной целью для российской армии, поскольку такие операции нарушают международные конвенции о правилах ведения войны», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Впрочем, если Турция пойдет на такой шаг, перед республикой встанет принципиальный выбор: либо она сохраняет статус нейтральной страны и не использует свои суда для доставки военных грузов, либо отказывается от нейтралитета. «Но открыто выступать на стороне Украины против России в текущих политических условиях Анкаре едва ли целесообразно», – отметил аналитик.

    По его мнению, даже если будет доказано, что украинские безэкипажные катера (БЭК) или беспилотники атаковали судно под турецким флагом, Турция вряд ли станет вступать в войну с Украиной. «Тем не менее за декларацией о праве ответить на такой удар должны последовать четкие действия, как правило, оборонительного характера», – считает эксперт.

    Среди возможных шагов – конвоирование судов и размещение на борту вооруженных групп. Однако такие меры потребуют значительных расходов и при этом будут ограниченно эффективны против БЭКов и ударных беспилотников. Для борьбы с ними в первую очередь необходима морская авиация: вертолеты, самолеты и беспилотники, способные поражать безэкипажные катера.

    «Создание полноценной системы морской обороны – масштабная и технически сложная задача. С ней сталкивается даже Россия, чьи возможности по контролю над Черным морем существенно шире турецких. Поэтому я скептически оцениваю способность Турции дать чисто военный ответ на подобные угрозы», – рассуждает Анпилогов.

    Если раньше турецкие власти предлагали создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов России и Украины, то теперь делают акцент на военном ответе. По оценке собеседника, такой подход менее убедителен, чем политическое решение, которое, впрочем, также едва ли реализуемо.

    Как напомнил аналитик, опыт зернового коридора был подорван нарушениями со стороны Киева. «Существовавший маршрут утратил гуманитарный характер, поскольку Украина задействовала его для транспортировки военных грузов, а также для проведения ударных операций: с борта сухогрузов производили запуск БЭКов и беспилотников», – пояснил эксперт. В связи с этим, по его мнению, Россия не пойдет на такие политические соглашения.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что власти страны обеспокоены интенсивными нападениями на торговые суда в Черном море, и призвал Россию и Украину «действовать со здравым смыслом, в соответствии с принципом безопасности судоходства в открытом море». Он подчеркнул, что Анкара оставляет за собой право на ответ в случае нападений на суда под турецким флагом.

    «Оставляем за собой право ответить всеми законными способами на удары в Черном море по судам под турецким флагом или судам, принадлежащим турецким судовладельцам, внимательно отслеживаем развитие событий», – заявил Гюлер в Софии после встречи министров обороны и начальников военных штабов Турции, Румынии и Болгарии.

    Напомним, Анкара еще с августа предпринимает попытки добиться соглашения о безопасности судоходства. Тогда турецкий МИД направил Москве и Киеву предложение о создании «механизма для объявления о прекращении огня». Однако в том же месяце украинские беспилотники атаковали два судна – Yashar и Nadezhda.

    Последнее, по данным iHa, шло под флагом Камеруна и перевозило фрукты и овощи из Самсуна в Новороссийск. В результате атаки на борту начался пожар. Пострадали четыре моряка, трое из которых были гражданами Турции. Впоследствии экипаж эвакуировали в Новороссийск при содействии российских Военно-морских сил.

    Газета Financial Times назвала Черное море «самым опасным судоходным маршрутом в мире». Издание отметило, что Черноморский регион, важный коридор для поставок зерна и нефти, стал представлять для судов более высокий риск, чем Персидский залив. В связи с этим судовладельцы начали использовать более старые суда, страхование которых обходится дешевле, и пересматривать торговые операции.

    В октябре Анкара предложила создать отдельные безопасные маршруты для торговых судов. Согласно турецкому плану, украинские суда смогут следовать к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, российские – через воды Грузии и Турции. Москва и Киев, как предполагается, откажутся от ударов по торговым судам друг друга и возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности выделенных маршрутов.

    Как отмечали эксперты, предложенная схема может затронуть принципиальные интересы Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему российская сторона не готова принять условия Турции.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    Лантратова вылетела в Алешки вместе с американскими журналистами
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вылетает в Алешки для проведения гуманитарной миссии в сопровождении иностранных журналистов, в том числе из США.

    «С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединенных Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира», – заявила Лантратова.

    По ее словам, украинскую группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец. Передает телеканал «Звезда».

    Лантратова отметила, что жителям Алешек требуются продукты питания, медикаменты, средства гигиены и топливо для обогрева.

    «Наша задача – определить потребности населения в гуманитарной помощи, что необходимо людям», – пояснила омбудсмен.

    Также Лантратова заявила, что режим тишины в Алешках полностью сохраняется.

    В четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о планах журналистов американского телеканала Newsmax документировать ход гуманитарной миссии в Алешках.

    В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что российские инженерные войска проведут разминирование подходов к городу.

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    29 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби

    Ушаков: Костяк делегации России на переговорах в Абу-Даби уже сформирован

    Ушаков рассказал о подготовке российской делегации к переговорам в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Костяк российской делегации для трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби уже сформирован, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – цитируют Ушакова «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил о проведении трехсторонних переговоров по Украине после 4 ноября.

    Он заявил о скором оглашении точной даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта.

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    29 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Ушаков предупредил о влиянии атак ВСУ 4 ноября на переговоры по Украине

    Ушаков: Атаки Киева 4 ноября могут повлиять на позицию России по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что возможные масштабные атаки Киева в День народного единства могут сказаться на настроении России в вопросе возобновления переговоров.

    «Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение, это логично», – заявил Ушаков журналисту Павлу Зарубину для «Вестей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут после 4 ноября.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отказе России публично обсуждать детали возможного урегулирования на Украине.

    В воскресенье Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

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    29 октября 2026, 07:54 • Новости дня
    Петербургских школьниц задержали за теракты по заданию из чат-бота

    Спецслужбы Украины вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы вовлекли двух школьниц из Петербурга в совершение терактов через популярный чат-бот для знакомств, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик/Lео» для вербовки двух несовершеннолетних жительниц Петербурга, пояснила Петренко ТАСС.

    «Следственными органами СК России по Петербургу расследуется два уголовных дела в отношении несовершеннолетних девушек, которые также, воспользовавшись вышеуказанным интернет-сервисом знакомств, были вовлечены в противоправную деятельность путем обмана», – добавила она.

    В сентябре одна из школьниц подожгла автозаправку на Парашютной улице. Вторая девушка облила горючей жидкостью и подожгла служебные автомобили у отдела полиции на улице Марата, после чего попыталась направиться к другому отделу, но была задержана. Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

    В связи с участившимися случаями вербовки Центр общественных связей ФСБ призвал россиян не передавать незнакомцам в интернете персональные данные, геолокацию и фотографии объектов инфраструктуры. В ведомстве пояснили, что злоумышленники используют эту информацию для шантажа подростков от имени лжесотрудников российских спецслужб, принуждая их к совершению преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об использовании украинскими спецслужбами мессенджера Telegram для вербовки несовершеннолетних россиян. В прошлом месяце правоохранительные органы задержали в Петербурге школьницу по подозрению в поджоге автозаправки после общения с куратором. Летом Следственный комитет сообщил о втягивании молодых людей в террористическую деятельность через платформу «Дайвинчик/Leo».

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    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    29 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Маска упрекнули во враждебности к Украине

    The Atlantic: Маск сменил поддержку Украины на откровенную враждебность

    Маска упрекнули во враждебности к Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Взгляды американского предпринимателя Илона Маска на предоставление помощи Киеву изменились от первоначальной поддержки до критики из-за использования спутниковой связи в военных целях.

    В 2022 году бизнесмен передал украинским больницам, госучреждениям и электростанциям тысячи антенн Starlink. Позднее военные начали использовать их для управления беспилотниками, что вызвало серьезные беспокойства внутри компании SpaceX, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Atlantic.

    Предприниматель заявил биографу Уолтеру Айзексону, что оборудование никогда не предназначалось для боевых действий. Недавние перебои в работе связи на Украине продемонстрировали способность владельца компании отключить услугу по своему желанию в любой момент.

    В середине октября Киев сообщил об ограничении работы терминалов для вооруженных сил. Сам бизнесмен отметил, что Starlink применяется только для обороны и гражданских целей, а контроль над военной системой Starshield принадлежит американскому правительству. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что распоряжение об ограничении доступа к Starshield отдал лично основатель SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о распоряжении предпринимателя ограничить скорость работы военной версии сети Starshield для украинских войск.

    В середине месяца журналисты указали на критическую зависимость украинской армии от американских технологий из-за ограничения работы связи.

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    29 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Киевские предприниматели начали распродавать бизнесы с большими скидками

    В Киеве начали массово распродавать кафе и рестораны из-за нехватки кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве предприниматели массово выставляют на продажу готовые бизнесы с существенными скидками на фоне падения спроса и нехватки персонала, пишут местные СМИ.

    Кафе, рестораны и магазины в украинской столице распродаются по ценам значительно ниже вложенных средств, пишет «Страна.ua» со ссылкой на издание «Лига». В качестве примера приводится продажа кафе площадью 50 кв. метров за 22 тыс. долларов, что вдвое меньше суммы инвестиций в него.

    Отмечается, что в последнее время в Киеве закрылось множество заведений, среди которых рестораны VATRA и «Лента», кондитерская KREMÓVA, кафе «Встреча», пиццерия Pizza di Casa и книжные магазины Readeat. Сеть ресторанов «Сушия» сокращает количество точек в торговых центрах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские СМИ сообщили о дефиците продуктов питания в киевских магазинах из-за повреждения складских помещений.

    В апреле рестораторы на Украине столкнулись с масштабным кризисом из-за роста тарифов и нехватки кадров.

    В январе киевские кафе стали массово закрываться из-за почти полного отсутствия электричества.

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    29 октября 2026, 22:39 • Новости дня
    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч

    Бескрестнов заявил о разгоне российских дронов «Герань-5» до 1000 км/ч

    В Киеве признали способность дронов «Герань-5» разгоняться до 1000 км/ч
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что новые российские реактивные дроны «Герань-5» способны разгоняться до тысячи километров в час во время маневрирования.

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил, что украинские технологии постоянно отстают от новых модификаций российских беспилотников, скорость которых на отдельных участках достигает тысячи километров в час, передают «Вести».

    «Мы фиксировали случаи, когда в ходе маневрирования «Герань-5» разгонялась до тысячи километров в час», – сказал Бескрестнов. По его словам, возможности российских ударных аппаратов постоянно растут.

    Ранее российский военный обозреватель Евгений Поддубный отмечал, что эволюция отечественных беспилотников привела к созданию аппарата, стирающего грань между ударным дроном и крылатой ракетой. Главным преимуществом новой модели он назвал низкую цену, которая позволяет организовать массовое производство аппарата.

    Сооснователь украинской компании по производству беспилотников Станислав Гришин заявил о неготовности Украины к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань».

    Житель Киева запечатлел на видео работу российского ударного беспилотника, выполняющего маневр уклонения с разворотом на 180 градусов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников.

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    29 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    Российские дроны поразили идущий в Одессу сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу, доставлявшему в Одессу военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России в ночь на четверг продолжили атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате удара на переходе морем было поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    В среду Министерство обороны сообщило об ударе по сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт Черноморск.

    В понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины, а также судно с имуществом для украинской армии.

    В субботу ВС России нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и сухогрузу, следовавшему в Одессу.

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    29 октября 2026, 09:40 • Новости дня
    В Киеве возникли огромные пробки после закрытия поврежденного Южного моста

    В Киеве образовались огромные пробки после закрытия Южного моста

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве на Днепровской набережной образовались масштабные пробки из-за перекрытия поврежденного в результате взрывов Южного моста, сообщили украинские СМИ.

    На дорогах украинской столицы наблюдаются длинные заторы, движение транспорта сильно затруднено на участке от Осокорков до моста Патона, передает ТАСС.

    Транспортный коллапс сохраняется в городе уже несколько дней. На остановках скапливаются толпы, которые пытаются взять штурмом автобусы, общественный транспорт ходит переполненным.

    Во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении Южного моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена, после чего движение по путепроводу закрыли. Позже компания «Укржелдорога» ввела дополнительные рейсы пригородных поездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду украинские СМИ сообщили об усилении транспортного коллапса в Киеве из-за удара по Южному мосту.

    Во вторник мэр города Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена в результате нового удара.

    На прошлой неделе масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по путепроводу через Днепр.

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    29 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Песков: Лидеры стран Африки приехали в Москву вопреки помехам Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры африканских стран столкнулись с трудностями при прилете в Москву из-за атак украинских беспилотников, однако они отдают себе отчет в действиях киевского режима.

    По словам Пескова, африканские лидеры испытывали сложности с прибытием в российскую столицу из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, но они находились в курсе ситуации, сообщают «Вести».

    «Они в курсе, многие в курсе. Они испытывали трудности с прилетом сюда. Несколько самолетов приземлилось в Шереметьеве вместо Внукова», – заявил Песков.

    Представитель Кремля добавил, что некоторые гости при отлете интересовались происходящим. Он подчеркнул, что участники международных мероприятий прекрасно знают о действиях властей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал попытку массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждением необходимости продолжения спецоперации. Прибывшие в Москву африканские лидеры собрались в Большом Кремлевском дворце на центральное пленарное заседание саммита. Президент Владимир Путин назвал союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами неоспоримыми.

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    30 октября 2026, 01:06 • Новости дня
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    МАГАТЭ было проинформировано о гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что проинформировано о гибели сотрудника Запорожской АЭС в результате атаки беспилотника.

    «МАГАТЭ проинформировано о том, что сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции», – сообщило агентство в X.

    Погибший работал сварщиком в централизованной ремонтной мастерской ЗАЭС.

    Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что «любое нападение на персонал атомной станции совершенно неприемлемо и нарушает семь важнейших принципов ядерной безопасности во время вооруженного конфликта».

    Он вновь призвал к максимальной военной сдержанности, чтобы предотвратить риск ядерной аварии в ходе конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дрон ВСУ убил мужчину на электросамокате в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС.

    Замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Украина открыто развернула кампанию по целенаправленным и систематическим убийствам персонала Запорожской АЭС.

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