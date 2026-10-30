Главком ВМФ назвал флот основой статуса России как великой морской державы

Главком Моисеев: ВМФ обеспечивает России статус великой морской державы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Несомненно, ВМФ является системообразующим элементом развития России и как основа морской мощи государства обеспечивает России статус великой морской державы», – заявил Моисеев в поздравлении с 330-летием основания ВМФ, передает ТАСС.

Главком подчеркнул, что современный флот предназначен в первую очередь для обеспечения военной безопасности страны с моря и защиты ее национальных интересов. По его словам, ВМФ «был, есть и будет важным инструментом внешней политики России».

Кроме того, Моисеев отметил, что современные моряки-надводники «демонстрируют высокую морскую выучку и профессионализм в ходе решения задач специальной военной операции». Он выразил благодарность ветеранам ВМФ и родным военнослужащих за поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о выполнении морской пехотой задач на наиболее сложных участках спецоперации.

Ранее адмирал сообщил о пополнении российского флота двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей».

Моисеев доложил президенту о получении флотом 21 боевой единицы до конца года.