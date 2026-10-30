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Главком ВМФ назвал флот основой статуса России как великой морской державы
Главком Моисеев: ВМФ обеспечивает России статус великой морской державы
Военно-морской флот выступает системообразующим элементом развития страны и обеспечивает России статус великой морской державы, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
«Несомненно, ВМФ является системообразующим элементом развития России и как основа морской мощи государства обеспечивает России статус великой морской державы», – заявил Моисеев в поздравлении с 330-летием основания ВМФ, передает ТАСС.
Главком подчеркнул, что современный флот предназначен в первую очередь для обеспечения военной безопасности страны с моря и защиты ее национальных интересов. По его словам, ВМФ «был, есть и будет важным инструментом внешней политики России».
Кроме того, Моисеев отметил, что современные моряки-надводники «демонстрируют высокую морскую выучку и профессионализм в ходе решения задач специальной военной операции». Он выразил благодарность ветеранам ВМФ и родным военнослужащих за поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о выполнении морской пехотой задач на наиболее сложных участках спецоперации.
Ранее адмирал сообщил о пополнении российского флота двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей».
Моисеев доложил президенту о получении флотом 21 боевой единицы до конца года.