Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Число погибших при ударе по рынку на границе Судана превысило 220 человек
При ударе беспилотников по рынку на границе Судана погибли более 220 человек
Жертвами атаки беспилотников на рынок Амиет в спорном пограничном районе Абьей стали более 220 человек, сообщил глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор.
Жертвами атаки беспилотников на рынок Амиет в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана стали более 220 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную радиостанцию Eye Radio.
«В результате инцидента сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. Мы обнаружили две братские могилы. В первой, расположенной справа от рынка, находятся примерно 153 тела, во второй – 73», – заявил глава департамента информации администрации Абьея Йохана Аколь Нгор.
По его словам, число жертв может возрасти, так как первый удар пришелся по грузовику с прицепом, в котором находились по меньшей мере 26 человек. Нгор добавил, что во вторник утром на месте происшествия продолжал подниматься дым. Более 8 тыс. местных жителей покинули свои дома и укрылись в ближайших безопасных районах.
Власти Абьея возложили ответственность за атаку на суданские вооруженные силы. Правительство Южного Судана осудило удар беспилотников и вызвало посла Судана в Джубе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник местные власти сообщили о 73 погибших при ударе беспилотников по рынку на границе двух стран.
Летом российские военные специалисты отбили атаку суданских боевиков в Центрально-Африканской Республике.