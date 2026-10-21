Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
МИД назвал нормой равноправное сотрудничество Центральной Азии и США
Захарова сочла нормой равноправное сотрудничество Центральной Азии и США
Развитие государствами Центральной Азии отношений с США на равноправной основе и без ультиматумов соответствует нормам международных отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если все это будет на равноправной, взаимоуважительной основе, без ультимативности, тем более требующей некоего отказа от взаимодействия с другими странами, то это норма международных отношений», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».
Она добавила, что если Вашингтон вновь начнет прибегать к выкручиванию рук, это пойдет вразрез с международным правом и имеющимися договоренностями.
Дипломат также напомнила, что Россия строит многоплановые и зрелые торгово-экономические связи с партнерами из Центральной Азии на принципах равноправия и стратегического партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Средней Азии и США договорились развивать Транскаспийский путь.
В феврале глава МИД Сергей Лавров обвинил Европу во вмешательстве в отношения России и Центральной Азии.