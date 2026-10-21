МИД назвал нормой равноправное сотрудничество Центральной Азии и США

Захарова сочла нормой равноправное сотрудничество Центральной Азии и США

Tекст: Дарья Григоренко

«Если все это будет на равноправной, взаимоуважительной основе, без ультимативности, тем более требующей некоего отказа от взаимодействия с другими странами, то это норма международных отношений», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Она добавила, что если Вашингтон вновь начнет прибегать к выкручиванию рук, это пойдет вразрез с международным правом и имеющимися договоренностями.

Дипломат также напомнила, что Россия строит многоплановые и зрелые торгово-экономические связи с партнерами из Центральной Азии на принципах равноправия и стратегического партнерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Средней Азии и США договорились развивать Транскаспийский путь.

В феврале глава МИД Сергей Лавров обвинил Европу во вмешательстве в отношения России и Центральной Азии.