Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Российские военные специалисты отбили атаку суданских боевиков в ЦАР
Вооруженные формирования атаковали населенный пункт Ам-Дафок на границе Центрально-Африканской Республики, однако после оперативного вмешательства авиации противник был вынужден отступить.
Утром 30 июня боевики из Судана совершили нападение на приграничный город Ам-Дафок. Информацию об инциденте подтвердили в Содружестве офицеров за международную безопасность, передает ТАСС.
«30 июня 2026 года в 04:30 утра населенный пункт Ам-Дафок, префектуре Вакага, на северо-востоке Центрально-Африканской Республики подвергся атаке со стороны вооруженных формирований», – рассказал собеседник агентства.
Представитель организации добавил, что сразу после начала инцидента правительственные войска при поддержке российских военных специалистов начали операцию по обеспечению безопасности. В результате точного авиаудара боевики спешно покинули территорию республики и бежали обратно в Судан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские инструкторы ликвидировали базу боевиков в префектуре От-Котто.
В сентябре того же года совместные силы уничтожили семнадцать бандитов около города Буар. В феврале 2024 года армия республики при поддержке россиян отразила атаку суданских группировок.