ВС России уничтожили технику ВСУ и пункт управления БПЛА под Константиновкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотехнику и пункт управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении в ДНР, передает ТАСС. «На константиновском направлении в ДНР операторами БПЛА Южной группировки войск в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности вблизи одной из лесополос в районе н. п. Степановка было замечено движение транспорта ВСУ», – говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что были выявлены два квадроцикла, по которым артиллерийский расчет сразу нанес удар.

Позднее в этом же районе были обнаружены и уничтожены еще один замаскированный квадроцикл и пункт управления беспилотниками противника. Также на константиновском направлении ликвидирован пикап с боекомплектом в жилой застройке.

Кроме того, один автомобиль был уничтожен на дороге южнее населенного пункта, а ещё один пикап – севернее Белокузьминовки. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии также уничтожили наземный робототехнический комплекс и машину противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки. ВС России уничтожили артиллерию ВСУ на Константиновском направлении. Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области.