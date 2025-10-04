  • Новость часаВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Старый друг России попросил ее о заступничестве в переломный момент
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Пушков рассказал о влиянии шатдауна в США на поставки вооружений на Украину
    США заявили о слежке за «маневрами» ВМФ России у берегов НАТО
    Назван первый аэропорт России с посадкой в самолет по биометрии
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня

    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    3 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    @ Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его «психотерапевтом» для Владимира Зеленского.

    По ее словам, Сырский часто сообщает президенту Украины ложную информацию о положении дел в зоне боевых действий, передает «Московский комсомолец».

    Безуглая процитировала недавнее заявление Сырского: «Ситуация контролируемая, штурмуем». При этом депутат подчеркнула, что считает эти слова попыткой представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

    Она уже не впервые выступает с обвинениями в адрес главкома ВСУ. Ранее, 7 сентября, Безуглая назвала ложью его заявления о возвращении территорий в районе Покровска, находящегося под контролем Киева в ДНР.

    Ранее Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на четырех направлениях фронта.

    3 октября 2025, 10:31 • Новости дня
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    @ Airbus/Cover Images/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществляют попытки глушения британских военных спутников каждую неделю, используя технологии для сбора информации и помех работе орбитальных аппаратов, заявил глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман.

    По его словам, Россия пытается регулярно глушить британские военные спутники, передает Bloomberg.

    Тедман добавил, что российские военные активно вмешиваются в военные операции Британии в космосе, а попытки помех зафиксированы «еженедельно».

    Тедман отметил: «Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами». Он также сообщил, что британский флот насчитывает около шести специализированных военных спутников, защищенных технологиями противодействия радиоэлектронным атакам. Генерал добавил, что российские аппараты оснащены оборудованием, позволяющим отслеживать британские спутники и собирать с них информацию.

    Угроза вмешательства в космосе касается не только Британии. В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Россия отслеживала два спутника Intelsat, используемых немецкими военными. Он подчеркнул, что российские силы могут «глушить, ослеплять, манипулировать или даже физически выводить из строя спутники».

    На фоне растущей напряженности Британия и США впервые провели совместную операцию по маневрированию спутников. С 4 по 12 сентября американский спутник был перемещен для проверки работоспособности британского аппарата, что, по словам оборонного ведомства, стало важным шагом в развитии сотрудничества союзников по программе Operation Olympic Defender. Тедман подчеркнул, что союзники теперь осуществляют «продвинутые орбитальные операции для защиты национальных и военных интересов в космосе».

    Обострение ситуации в космосе происходит на фоне общего роста напряженности с Россией. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер недавно заявила о готовности Лондона «действовать» после призывов Дональда Трампа к странам НАТО сбивать российские самолеты-нарушители.

    Напомним, 17 августа сообщалось, что Британия запустила на орбиту первый военный спутник, предназначенный для дневной фото- и видеосъемки поверхности Земли. Как отмечается, спутник Tyche для разведки и наблюдения, выведенный на орбиту американской ракетой-носителем Falcon 9, был создан в Великобритании.

    До этого Лондон уже пользовался собственной спутниковой системой Skynet, однако для доступа к изображениям с целью разведки и рекогносцировки все равно требовалось направлять запросы союзникам, прежде всего Соединенным Штатам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала разработку систем подавления связи Starlink. США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    В России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионы.

    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    3 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.

    В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.

    Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.

    3 октября 2025, 09:51 • Новости дня
    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными

    Reuters: США не планировали поставки ракет Tomahawk Киеву из-за нехватки запасов

    Поставки «Томагавков» Украине в США признали маловероятными
    @ Taylor DiMartino/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Планы Вашингтона по поставке Украине крылатых ракет Tomahawk малореалистичны из-за того, что текущие запасы этого вооружения уже распределены между нуждами ВМС США и другими задачами, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с вопросом обучения и снабжения ракетами. Хотя ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон рассматривает украинский запрос на Tomahawk, «основные запасы этого оружия уже задействованы», подчеркнул один из собеседников агентства.

    В то же время официальный представитель США отметил, что дефицита Tomahawk нет, однако, по его словам, Вашингтон, скорее всего, рассмотрит варианты поставок Киеву других, менее дальнобойных вооружений. Он также не исключил, что европейские союзники могут получить разрешение на закупку у США других ракет большой дальности с последующей передачей их Украине.

    Президент Дональд Трамп в последнее время изменил риторику по вопросу конфликта на Украине, заявив, что Киев «может вернуть все территории», а российскую армию назвал «бумажным тигром», отмечает агентство.

    Решение США помочь Киеву с разведданными по целям в российской энергетической инфраструктуре считается последствием этой позиции.

    Поставка Tomahawk в Украину могла бы значительно расширить радиус ударных возможностей ВСУ, позволив поражать военные объекты, логистические центры и аэродромы на глубине до 2,5 тыс. км на территории России, включая Москву.

    В Кремле уже заявили, что такие поставки могут привести к новому витку эскалации между Россией и Западом.

    ВМС США закупили 8959 ракет с 1980-х годов по средней цене 1,3 млн долларов за штуку, отмечает агентство. В последние годы объемы производства составляют от 55 до 90 ракет в год, а в 2026 году Пентагон планирует приобрести еще 57 Tomahawk.

    В начале недели Минобороны России сообщило, что анализирует вероятность передачи этих ракет Украине.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что появление этих ракет на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    3 октября 2025, 11:09 • Новости дня
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британские военные специалисты уже оказывают поддержку Киеву при нанесении ударов вглубь территории России с использованием западных вооружений, пишет Financial Times .

    Британия уже оказывает помощь Киеву при нанесении отдельных глубоких ударов на территории России, передает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Отмечается, что Вашингтон также призывает союзников по НАТО расширить разведывательную поддержку Киева для атак по российским объектам.

    Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Дональд Трамп одобрил передачу разведданных Киеву для поддержки украинских дальнобойных ударов по территории России. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявлял, что Трамп разрешил использовать американское вооружение для таких атак.

    Украина получила от США реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты ATACMS, способные поражать цели внутри России, однако, по данным источников, запасы этих вооружений у Киева крайне ограничены и используются редко. Киев применял их для ударов по военным целям в западных регионах России и в Крыму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп приказал военным подготовить передачу Киеву разведданных для нанесения ударов по территории России. Эксперты отметили, что Вашингтон может увеличить поддержку ВСУ за счет обмена развединформацией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные действия США становятся прямым вмешательством в конфликт.

    3 октября 2025, 10:05 • Новости дня
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Нидерландов отказались поддержать инициативу по изменению правил принятия решений в ЕС для ускоренного вступления Украины, настаивая на сохранении права вето.

    Нидерланды выступили резко против плана, который предусматривает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз, сообщает Trouw.

    В среду на неформальном саммите ЕС в Копенгагене и. о. премьер-министра Дик Схооф заявил: «Будущее Молдавии и Украины – в ЕС, но менять правила ради этого – не выход». По его словам, процедура присоединения должна оставаться строгой и одинаковой для всех стран-кандидатов.

    Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты предусматривало смягчение некоторых правил: на промежуточных этапах решения о вступлении можно было бы принимать большинством голосов, сохраняя право вето только на ключевых этапах. Украина поддержала этот подход, а Европейская комиссия также выступила за его обсуждение. Однако Нидерланды, а также Греция, Франция и Венгрия остались против.

    Причиной отказа стала позиция, что любые послабления для Украины и Молдавии потребуют аналогичных мер для других претендентов, таких как Сербия. В декабре прошлого года Нидерланды уже накладывали вето на переговоры с Сербией, считая ее прогресс в области верховенства права недостаточным.

    Сейчас на всех шести этапах переговоров по вступлению страны – члены ЕС могут более чем двадцать раз применить вето, и Нидерланды настаивают на сохранении этой практики. Схооф подчеркнул, что необходимо искать решения для преодоления венгерской блокады, но это не должно подрывать принцип единогласия в важнейших вопросах расширения.

    В итоге, несмотря на поддержку большинства стран и Еврокомиссии, инициативу об изменении процедур принятия решений по вступлению Украины заблокировали Нидерланды, Франция, Греция и Венгрия. Схооф указал, что для отмены права вето требуется консенсус, а сейчас его нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске войны в случае вступления Украины в ЕС. Орбан нашел неожиданных союзников среди других европейских стран, которые также выступают против вступления Украины в Евросоюз. Другие страны ЕС освоили методы Орбана для сопротивления вопросу членства Украины.

    3 октября 2025, 09:37 • Новости дня
    Глава «Нафтогаза» признал невозможность газовой независимости Украины
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Собственная добыча пока не покрывает внутренние потребности страны, Украина в ближайшие годы не достигнет энергетической независимости, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

    Украина не сможет достичь энергетической независимости в части природного газа в ближайшие годы, заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, передает РИА «Новости».

    По его словам, недостаток собственной добычи делает невозможным самостоятельное обеспечение страны газом в обозримом будущем.

    Газета New York Post отмечает, что в 2024 году «Нафтогаз» сосредоточился на партнерствах с американскими энергетическими компаниями. Американский сжиженный природный газ теперь составляет 8% от украинских запасов энергоресурсов, в то время как до возвращения Дональда Трампа в Белый дом этот показатель был равен нулю.

    «Мы хотим, чтобы они (американские поставки) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы», – отметил Корецкий.

    Он также подчеркнул, что украинская сторона готова предоставлять инфраструктуру и подземные хранилища для американских компаний, а также закупать американский СПГ в перспективе.

    Компания «Нафтогаз» обсуждает возможность заключения прямых контрактов с американскими производителями на поставки сжиженного природного газа для покрытия потребности в 5,8 млрд кубометров топлива в 2025 году.

    Власти на Украине предупредили жителей о возможных отключениях газа зимой.

    Глава компании «Нафтогаз» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны.

    3 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Марочко сообщил о выбивании ВСУ с улиц в Северске

    В северной части Северска в Донецкой Народной Республике российские бойцы выбили украинские подразделения с двух улиц и заняли новые позиции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали вытеснять подразделения Вооруженных сил Украины с улиц Донецкой и Партизанской в северной части Северска, передает ТАСС. Марочко сообщил, что российские бойцы выбили украинские силы с первых жилых домов на этих улицах, которые находятся на северной окраине города.

    По его словам, подразделения России продолжают плановое продвижение и закрепляются на новых рубежах и позициях на данном участке. Марочко добавил, что речь идет о самых крайних улицах на севере Северска, и российские военные продолжают удерживать занятые территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский сообщил о разделе группировки ВСУ между Северском и Красным Лиманом.

    3 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сдаче подразделения ВСУ в плен в Купянске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение мобилизованных украинских военных добровольно перешло на сторону российских сил в северной части Купянска в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев рассказал, что целое подразделение ВСУ сдалось в плен бойцам ВС РФ в Купянске, передает РИА «Новости». Он отметил, что подразделение состояло из мобилизованных украинских солдат, которые добровольно приняли решение сложить оружие.

    Он также подчеркнул, что на купянском направлении действуют не только регулярные части ВСУ, но и значительное число иностранных наемников, которые также попадают в плен к российским военным. По его словам, российские войска продолжают продвигаться по городу, освобождая улицы одну за другой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал, что командир бригады украинских осужденных подвергал бойцов пыткам. Иностранные боевики на линии фронта отличались жестоким и равнодушным поведением к украинским солдатам. Украинские дроны «Баба-яга» бомбили позиции ВСУ, в результате чего страдали собственные бойцы.

    3 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    На Украине заявили о самой масштабной атаке на газодобывающую инфраструктуру
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Нафтогаз» зафиксировала критические разрушения на части газодобывающих объектов после массированной атаки в ночь на 3 октября.

    Значительная часть объектов газодобывающей инфраструктуры компании «Нафтогаз» в Полтавской и Харьковской областях получила повреждения, сообщили в компании, передает ТАСС.

    «Значительное количество наших объектов повреждено. Часть разрушений – критические», – сообщили в «Нафтогазе».

    По данным компании, это была самая массированная атака на газодобывающую инфраструктуру с февраля 2022 года.

    Напомним, в пятницу Минобороны сообщило, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Ранее глава «Нафтогаза» заявил об уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны.

    3 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российские войска закрепились в запорожской Полтавке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли позиции в селе Полтавка в Запорожской области, а севернее населенного пункта освобождено более 3,5 кв. км территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска закрепились в селе Полтавка в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Продвижение русской армии продолжается и в окрестностях села. Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 кв. километров».

    Рогов отметил, что бои за освобождение села продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур. Минобороны отчиталось об успехах российских войск на фронте.

    3 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    Delfi: Министр культуры Литвы отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет портал Delfi.

    Как сообщает Delfi, во время интервью журналистка спросила, считает ли глава ведомства Крым частью России или Украины, передает ТАСС.

    «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о министерстве культуры», – ответил Адомавичюс после короткой паузы.

    На повторный вопрос министр попросил журналистку «не играть в игры». «Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах», – подчеркнул он.

    В апреле СМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США.

    3 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Politicо: Идея «стены дронов» фон дер Ляйен встретила сопротивление в ЕС

    Стало известно о расколе в ЕС по поводу «стены дронов»
    @ IMAGO/Kristian Tuxen Ladegaard B/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от российских беспилотников, столкнулась с критикой еще до практической реализации, сообщает Politico.

    Обсуждение идеи создания «стены дронов» в ЕС для защиты восточных границ ЕС вызвало споры из-за стоимости, реализуемости и разногласий между европейскими странами, пишет передает Politico .

    Фон дер Ляйен предложила этот проект в сентябрьском послании «О положении Союза», назвав его «дроновой стеной». Однако как сама идея, так и ее название вызвали противоречивую реакцию среди стран ЕС.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на растущую угрозу, ведь российские дроны уже пересекали границы Польши и Румынии, а неопознанные аппараты замечали над Данией, Норвегией и Германией. В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику.

    «Дроны и антидроны – это приоритет, но нет идеальной стены для Европы. Речь о 3 тыс. километров границы – вы правда считаете это полностью реализуемым? Ответ – нет», – отмечается в комментариях экспертов в издании.

    Комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс указал, что первоначальный проект защиты Польши и Балтии может обойтись примерно в 1 млрд евро и быть реализован менее чем за год. В то же время он предупредил, что термин «стена» может ввести в заблуждение – это не новая линия укреплений, как во Франции, а скорее сеть радаров и средств перехвата. Некоторые евродепутаты опасаются, что Еврокомиссия переоценивает возможности инициативы: по их мнению, «дроновая стена» не защитит от кибератак и не решит вопросы производства боеприпасов или структуры принятия решений.

    Дополнительные разногласия связаны с тем, что проект предполагается финансировать из общеевропейского бюджета – при этом страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной.

    Эксперты и политики сходятся во мнении: усиление противодроновой защиты необходимо, но одними техническими средствами проблему безопасности не решить.

    Еврокомиссия объявила о срочных планах создать на восточных границах Евросоюза «стену дронов» с интеграцией автоматизированных систем защиты и мониторинга. Bloomberg назвал этот проект пиар-акцией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема «российских дронов» используется для легитимизации военных приготовлений Евросоюза против России.

    3 октября 2025, 08:45 • Новости дня
    Telegraph: Обсуждение помощи Украине заморожено из-за шатдауна в США

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предупредила, что поставки оружия США могут быть задержаны в связи с заморозкой обсуждения военной помощи после приостановки работы правительства в Вашингтоне, сообщает британская газета Telegraph.

    Издание пишет, что обсуждение военной помощи Киеву остановлено из-за шатдауна, в связи с чем могут быть задержки в поставках оружия США на Украину, передает РИА «Новости».

    Украинский источник издания заявил, что переговоры о возможном соглашении по БПЛА также поставлены под вопрос и под угрозой срыва.

    Ранее Wall Street Journal сообщала, что США и Украина обсуждают сделку по передаче украинских технологий в области беспилотников американским военным в обмен на компенсации.

    Пентагон из-за шатдауна отправил в отпуск почти 335 тыс. гражданских сотрудников.

    Монумент Вашингтону закрыли из-за отсутствия бюджета правительства США.

    Между тем политолог Малек Дудаков раскрыл причины шатдауна, объяснив их внутренними противоречиями в Конгрессе.

  • О газете
