    Путин обозначил принципы полицентричного мира
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    3 октября 2025, 06:50 • Новости дня

    Силовики сообщили об уничтожении взвода ВСУ в Волчанске

    Российские военные уничтожили до взвода солдат ВСУ в Волчанске

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам.

    О ликвидации до взвода солдат ВСУ в Волчанске Харьковской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. По их данным, подразделения группы «Север» продвинулись на триста метров на левом берегу реки Волчья. В ходе передвижения уничтожено до взвода живой силы противника, заявил источник агентства.

    Президент России Владимир Путин ранее на заседании клуба «Валдай» сообщил, что российские военные взяли под контроль Юнаковку Сумской области и половину Волчанска. По его словам, на северном направлении формируется зона безопасности.

    Кроме того, группировка «Запад» заняла две трети Купянска, а Кировск полностью перешел под контроль ВС РФ. Российские войска также закрепились на линии обороны Константиновка – Славянск – Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники за сутки на Сумском и Харьковском направлениях.

    Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ на различных направлениях, уничтожив свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой за сутки. Вооруженные силы Украины перестроили тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.

    2 октября 2025, 15:10 • Новости дня
    Число пользователей Мax превысило 40 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 40 млн с момента запуска, за это время было осуществлено более 500 млн звонков и отправлено свыше 2 млрд сообщений.

    В тестировании каналов мессенджера участвуют свыше 8 тыс. авторов и блогеров из платформ ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассники, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В числе новых участников – известные актеры, певцы и продюсеры, среди которых Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Анна Семенович, Валерия, Татьяна Мужицкая, Ольга Дроздова, Зоя Бербер и Иосиф Пригожин.

    С 15 сентября в Мax запущена возможность оформления Цифрового ID, который служит аналогом бумажных документов. Эта функция позволяет подтверждать статус студента, многодетного родителя и возраст при покупке товаров категории 18+.

    Внедрение Цифрового ID началось на кассах самообслуживания в крупнейших торговых сетях страны, включая «Пятерочку», «Магнит» и «Перекресток».

    Кроме того, в сентябре чат-боты МФЦ на базе Мax появились в 39 российских регионах. С помощью чат-бота граждане могут проверить статус обращения, записаться на прием, а также получить информацию по адресам, статистике посещения и состоянию очереди в отделениях.

    Ранее национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое украинских военных сдались в плен во время зачистки позиций у опорного пункта, подвергшегося авиаудару рядом с Купянском.

    Группа военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины сдалась в плен в районе Купянска, передает ТАСС. В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о трех украинских военных.

    По данным источника агентства, сдача произошла в ходе зачистки возле одного из опорных пунктов, который ранее подвергся авиационному удару. Представители силовых структур уточнили, что военнослужащие приняли решение сдаться после того, как позиции были атакованы и окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ передали с помощью дрона российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг».

    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    2 октября 2025, 23:57 • Новости дня
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    2 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк»
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль заверил, что российская сторона примет меры в случае передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»), подчеркнув готовность соответствующей реакции.

    Москва отреагирует «должным образом» на возможную передачу Киеву американских крылатых ракет Tomahawk, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет реагировать Россия, заявил: «Должным образом».

    Подробности о возможных конкретных мерах или действиях со стороны Москвы Песков не уточнил. Он подчеркнул, что реакция российской стороны будет адекватной и исчерпывающей в случае реализации такого сценария.

    Напомним, накануне в Кремле заявили о контроле ситуации вокруг возможных поставок Украине ракет «Томагавк».

    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что появление этих ракет на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Между тем военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    2 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга

    Минпромторг: Список авто для работы с такси дополнят машинами Haval и Tenet

    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список автомобилей, подходящих под требования закона о локализации такси, к 1 марта 2026 года планируется расширить, сообщили в Минпромторге.

    В него добавят, в частности, модели Haval, Tenet, а также автомобили, выпускаемые на предприятии «Автотор», передает ТАСС.

    «Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе, за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», – сообщили в Минпромторге.

    В ведомстве также уточнили, что требования закона о локализации такси не распространяются на сервисы аренды автомобилей с водителями.

    «Закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями», – подчеркнули в министерстве. Кроме того, изменения не затронут транспорт, уже работающий в такси, – такие автомобили смогут продолжить работу до конца срока своей эксплуатации.

    Напомним, Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси.

    2 октября 2025, 08:33 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России отбросили украинские подразделения из восточной части Полтавки, вынудив их отойти за реку Янчур, протекающую через село, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что противник отступил за реку Янчур, которая делит село, и теперь использует реку как линию обороны. По его словам, Полтавка расположена западнее сел Ольговское и Новоивановка.

    Со взятием восточной части Полтавки российские войска получили возможность продолжить продвижение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который, как указал Рогов, ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Кроме того, армия России начала штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    2 октября 2025, 09:14 • Новости дня
    FT: Украина в сентябре перехватила минимум российских ракет

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре на Украине был зафиксирован резкий спад эффективности противоракетной обороны, при этом ключевые военные объекты и инфраструктура уже оказались уничтожены, сообщает британская газета Financial Times

    Британская газета Financial Times опубликовала анализ данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience, передает РИА «Новости»,

    В публикации отмечается, что в сентябре уровень перехвата баллистических ракет Украиной снизился до 6%, что стало минимальным показателем на фоне уменьшения количества самих запусков по сравнению с августом,

    В материале подчеркивается, что «кампания российских ударов уничтожила ключевые военные объекты и критическую инфраструктуру».

    По данным издания, в результате ударов этим летом были разрушены как минимум четыре завода по производству беспилотников, о чем заявили действующие и бывшие украинские чиновники.

    Ранее ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил грузовики с дронами дальнего действия ВСУ.

    Минобороны России заявило об ударе по производству дальнобойных ракет «Сапсан» на Украине.

    Вооруженные силы России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    2 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров

    Мирошник: Киев сознательно препятствует переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сознательно тормозит переговорный процесс и провоцирует обострение ситуации, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник отметил, что украинские власти не только не предпринимают шагов для диалога, но также усиливают обстрелы населенных пунктов, в результате чего каждую неделю получают ранения или погибают в среднем 150 человек, передает РИА «Новости».

    Дипломат сообщил, что ряд городов находится под постоянными обстрелами, поскольку Киев пытается компенсировать военные неудачи атаками по гражданским объектам. По его словам, переговоры между Россией и Украиной сейчас фактически заморожены из-за отсутствия реакции Киева на предложения российской стороны, а также на инициативы по созданию рабочих групп.

    Мирошник подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между Киевом, Москвой и Минском невозможно, пока на Украине не сменится руководство. Он также заявил, что Запад препятствует мирному урегулированию, навязывая Украине конфронтационную позицию по отношению к России и Белоруссии. Мирошник назвал действующее руководство Украины марионетками Запада, которые действуют в ущерб собственному народу.

    Ранее Кремль объявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложенияю

    2 октября 2025, 21:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские подразделения установили контроль над населенным пунктом Отрадное после успешного вытеснения украинских военных из этого района.

    Российские военнослужащие полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Отрадное в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

    «Сейчас данный населенный пункт перешел под контроль российской армии», – заявил эксперт.

    Марочко уточнил, что ведется зачистка территории Отрадного, чтобы обеспечить безопасность и выявить возможные угрозы. По его словам, российская армия закрепляется на новых позициях в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, российские войска выбили подразделения ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур.

    2 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    ВСУ дроном передали ВС России координаты спецназа и бригады «Кара-Даг»

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», сообщили в российских силовых структурах.

    Военнослужащие 114-й бригады территориальной обороны ВСУ с помощью дрона передали российским войскам координаты личного состава 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг», передает ТАСС.

    Информация была проверена и подтверждена, после чего по этим координатам нанесен удар авиационными бомбами.

    Как уточнили в российских силовых структурах, в результате удара пострадали бойцы не только 15-й бригады, но и недавно переброшенные в этот район военнослужащие 19-го центра спецназначения ВСУ. Известно, что одна из задач этих подразделений заключалась в создании заградительных отрядов для недопущения отступления других солдат ВСУ.

    Ранее сообщалось, что российские войска ударами ФАБ частично уничтожили переброшенных в Купянск бойцов 19-го центра спецназначения и 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. Под удары также попали пункты управления беспилотниками, уничтожены операторы и техника.

    Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску.

    ВСУ сократили передвижения по Купянску из-за активности дронов.

    Киев заявлял о создании штурмовых бригад, включая подразделение «Кара-Даг» для «захвата Крыма и Донбасса».

    2 октября 2025, 23:32 • Новости дня
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США

    Глава Минэнерго Турции подтвердил сохранение импорта газа из России

    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр энергетики Турции заявил о сохранении закупок российского газа для обеспечения потребностей страны в зимний период.

    Турция продолжит покупать природный газ у России, несмотря на призыв США отказаться от импорта российских энергоносителей, передает ТАСС. Министр энергетики Алпарслан Байрактар в эфире телеканала CNN Turk пояснил, что у республики есть соответствующие соглашения с Москвой, а зимой страна не может отказаться от необходимых поставок.

    «У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. Нам необходимо получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана», – заявил глава Минэнерго.

    Он подчеркнул, что Турция импортирует энергоносители исходя из собственных потребностей. По данным управления по регулированию энергетических рынков Турции (EPDK), в 2024 году Россия была основным поставщиком нефти, нефтепродуктов и природного газа в республику. Байрактар также сообщил, что между Анкарой и Москвой ведутся переговоры о продлении соглашения по поставкам газа по газопроводу «Голубой поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция отказалась выполнять требования Дональда Трампа по прекращению закупок нефти и газа у России. Анкара собирается продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией, если это будет выгодно для Турции.

    2 октября 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».

    «Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.

    2 октября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Путин: Российская армия является самой боеспособной в мире

    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия сегодня является самой боеспособной армией в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

    По словам главы государства, он не преувеличивает и не занимается хвастовством, оценивая уровень подготовки и технические возможности Вооруженных сил России. Он добавил, что российские военные умеют не только применять современные вооружения, но и быстро внедрять новые разработки на линию фронта.

    «Без всякого преувеличения, – это не гипербола, не хвастовство – я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и даже по тактике ведения боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО.

    Главное
    Турция отказалась прекращать закупки российского газа после призывов США
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Суд признал 117 человек умершими в период вторжения ВСУ в Суджанский район
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    В Китае роботизированных собак начали готовить для исследования Луны
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

