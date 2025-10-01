Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
ВСУ перешли на подземную тактику в Волчанске
Вооруженные силы Украины перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Киселев рассказал, что украинские военные полностью перенесли передвижение в Волчанске под землю, сообщает РИА «Новости».
По его словам, ранее ВСУ использовали здания города как укрытия, но теперь применяют тактику подземных лабиринтов и тоннелей, похожую на ту, что использовали вьетнамские партизаны. Такая же стратегия применяется украинскими войсками в Часовом Яре и Константиновке.
Эксперт отметил, что ВСУ перемещаются под землей из-за большой опасности на поверхности, которую создают российские операторы БПЛА, в частности комплексы «Орлан» и другие разведывательные системы. Логистические пути также переносятся в подземные ходы, по которым доставляется личный состав, провизия и обмундирование. Киселев уточнил, что для снабжения используются специальные проводники.
Волчанск – районный центр в Харьковской области. В случае его взятия российскими силами может открыться путь на южное направление области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил, что позиции ВС России в Волчанске укрепляются.