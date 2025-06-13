Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области
Аналитик Марочко: Российские войска наращивают силы и средства в Волчанске
В последние дни российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Волчанска: сейчас там существенных продвижений с обеих сторон нет. Наши войска, скорее всего, поставили временно-оперативную паузу, поскольку те действия, которые были ранее, они требуют комплекса мероприятий, в том числе подтягивание тылов, зачистку территорий, которые были освобождены», – передает его слова ТАСС.
Марочко подчеркнул, что украинские войска в последние дни не проявляют серьезной активности в контратаках на этом направлении. При этом число ударов беспилотников ВСУ в Волчанске остается на крайне высоком уровне.
Он добавил, что российские силы сосредоточили усилия на обеспечении устойчивости линии фронта и наведении порядка в занятых районах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.