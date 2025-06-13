Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области

Аналитик Марочко: Российские войска наращивают силы и средства в Волчанске

Tекст: Ирма Каплан

«Касаемо Волчанска: сейчас там существенных продвижений с обеих сторон нет. Наши войска, скорее всего, поставили временно-оперативную паузу, поскольку те действия, которые были ранее, они требуют комплекса мероприятий, в том числе подтягивание тылов, зачистку территорий, которые были освобождены», – передает его слова ТАСС.

Марочко подчеркнул, что украинские войска в последние дни не проявляют серьезной активности в контратаках на этом направлении. При этом число ударов беспилотников ВСУ в Волчанске остается на крайне высоком уровне.

Он добавил, что российские силы сосредоточили усилия на обеспечении устойчивости линии фронта и наведении порядка в занятых районах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продвинулись на пять километров на фронте у населенного пункта Фиголевка Харьковской области и на 300 метров вклинились в оборону ВСУ.