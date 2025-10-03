В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.33 комментария
«Северяне» отразили три контратаки ВСУ в Сумской области
Российская авиация и артиллерия группировки «Север» продолжили активные действия на Сумском и Харьковском направлениях, уничтожив более 210 украинских военных и значительное количество техники за сутки.
Российская авиация и артиллерия группировки «Север» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». Украинские войска предприняли три контратаки в районе Садков, а также в лесных массивах возле Константиновки и Алексеевки, однако все атаки были отражены комплексным огневым поражением. Командование 158 омбр ВСУ продолжает доукомплектование штурмовых групп личным составом.
На Покровском направлении под контроль командующего штурмовыми войсками ВСУ был передан 3-й механизированный батальон. В районах Теткино и Глушково существенных изменений не зафиксировано, противник активных действий не предпринимал.
На Харьковском направлении российские войска продолжили продвижение в Волчанске и лесу западнее Синельниково при поддержке авиации, ТОС и артиллерии. В лесу западнее Синельниково бойцы заняли два опорных пункта и продвинулись на 250 метров. В Волчанске на левом берегу реки Волчья продвижение составило 300 метров, было уничтожено до взвода противника.
Российская авиация и артиллерия работали по позициям ВСУ в районе Чугуновки и Бологовки. Для удержания позиций на Хатненском участке ВСУ перебрасывает до роты латиноамериканских наемников из-за низкой мотивации украинских солдат.
На Липцовском участке фронта артиллеристы и расчеты FPV выявляли и поражали средства РЭБ и пункты управления БпЛА ВСУ в Липцах и окрестностях. За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, из них более 140 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской.
В Сумской области уничтожены гаубица Д-20, два миномета, терминал «Старлинк», два пикапа и багги, семь ПУ БпЛА, 10 самолетных и три БпЛА «Баба Яга», а также два склада матсредств. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены два миномета, станция РЭБ «Анклав», пикап, девять ПУ БпЛА, три станции «Старлинк» и две антенны связи, девять самолетных и четыре «Баба Яга» БпЛА. На Великобурлукском направлении уничтожены ББМ, миномет и грузовик.
