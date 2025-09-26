Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
«Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях
Подразделения ВДВ и штурмовые группы «Севера» за сутки продвинулись до 500 м на отдельных участках Сумской и Харьковской областей, уничтожив более 190 противников.
«Северяне» продвинулись в районе Юнаковки и на других участках фронта, передает Telegram-канал «Северный ветер». В районе Юнаковки подразделения ВДВ группировки «Север» продвинулись до 300 метров в лесополосах, отразив контратаку ВСУ. По сообщениям канала, в результате боя полностью уничтожена штурмовая группа 47-й омбр ВСУ и американская бронемашина «Хамви».
В Харьковской области «Северяне» при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов продолжают наступление практически на всех участках. В лесу западнее Синельниково за сутки удалось продвинуться на 200 метров и захватить два вражеских опорных пункта. В Синельниковском лесу остаются в окружении подразделения ВСУ, более половины личного состава противника уничтожено.
В Волчанске отмечено продвижение на левом берегу реки Волчья и востоке города, общее продвижение составило до 400 метров. На участке Меловое-Хатнее бойцы «Севера» за сутки прошли до 500 метров в лесных массивах. На Липцовском участке существенных изменений не зафиксировано, но нанесены удары по пунктам управления БпЛА и скоплениям противника.
Общие потери ВСУ за сутки составили свыше 190 человек, из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской. В Сумской области также были уничтожены два ББМ, миномет, станция РЭБ «Анклав», РЛС ПВО «Рада», пикапы, багги, пункты управления БпЛА, БпЛА самолетного типа и типа «Баба Яга», склад материалов. На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены минометы, станции спутниковой связи «Старлинк», антенны связи и БпЛА.
