Tекст: Антон Антонов

«Командование ОТГ «Сумы» получило задачу от Сырского в кратчайшие сроки восстановить утраченные позиции в Сумской области. Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки «Северян» в Юнаковке», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В юго-западной части поселка и прилегающих лесополосах российские штурмовые группы ведут ожесточенные бои, продвинувшись на 400 м.

ВСУ активизировали контратаки на нескольких направлениях. В районе Степового (Ленинское) было отражено две атаки, в районе Варачино – три контратаки, в районе Алексеевки украинские войска трижды безуспешно пытались прорвать позиции «Северян».

Для восполнения потерь и восстановления позиций командование ВСУ перебросило отряды колумбийских наемников, но отмечаются случаи «дружественного огня» из-за недостаточного взаимодействия.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ активных действий не предпринимали, проводя лишь ротацию подразделений после потерь от авиаударов ВКС России.

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои на левом берегу реки Волчья. «Северяне» заняли три здания. На востоке Волчанска также зафиксировано продвижение вперед. Общее продвижение составило до 400 м.

В лесу западнее Синельниково «Северяне» заняли две позиции ВСУ и продвинулись на 150 м.

«Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на Волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а, как минимум, целые автобусы», – говорится в сообщении.

На Липцовском направлении и участке Меловое-Хатнее существенных изменений не произошло, авиация и артиллерия «Северян» продолжают наносить удары по позициям ВСУ в районе Хатнее.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в собщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению украинских военных в Избицком Харьковской области Украины.