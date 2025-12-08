Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.20 комментариев
В Пулково ввели временные ограничения на обслуживание рейсов
В международном аэропорту Пулково временно введен особый порядок приема и выпуска рейсов, действующий на основе согласования с профильными ведомствами.
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на обслуживание рейсов, передает Telegram-канал официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Прием и выпуск воздушных судов теперь осуществляется только по согласованию с соответствующими органами.
Причины введения ограничений и сроки их действия пока не уточняются. Ожидается, что дополнительная информация будет опубликована позднее в официальных каналах Росавиации и аэропорта. Пассажирам рекомендуется заранее проверять статус своих рейсов.
Напомним, в понедельник Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово и Жуковском.
В тот же день в аэропорту Грабцево в Калуге ограничили прием и выпуск самолетов. В аэропорту Гагарин в Саратове также ввели временные ограничения для обеспечения безопасности.