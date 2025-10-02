Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной и егерской бригад ВСУ возле Новой Сечи, Садков, Спасского и Варачино Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском, Охримовкой и Казачьей Лопанью.

При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронемашину, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и семь складов с материальными средствами.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Купянска, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Новоселовки, Дробышево, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, три американских бронеавтомобиля HMMWV и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Дроновки, Переездного, Константиновки, Плещеевки, Веролюбовки, Иванополья и Александро-Калиново ДНР.

Противник при этом потерял до 235 военнослужащих и две бронемашины. Уничтожены восемь складов боеприпасов и матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноармейска, Торецкого, Родинского, Димитрова, Кутузовки, Красного Лимана и Котлино ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при том составили более 515 военнослужащих, танк, две американские машины пехоты Bradley, бронеавтомобиль «Казак», три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Вишневого Днепропетровской области, Новогригоровки и Полтавки Запорожской области.

ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, две бронемашины и пять автомобилей.

В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Степового, Малой Токмачки Запорожской области и Львово Херсонской области. Были уничтожены до 35 украинских военнослужащих, станция РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Также за последние сутки ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины.