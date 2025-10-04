Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»

Tекст: Денис Тельманов

Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.

По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.

Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.

По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.