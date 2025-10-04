Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.14 комментариев
ВСУ потеряли до 425 военных за сутки на двух направлениях
Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»
Украинская армия за сутки понесла крупные потери живой силы и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.
Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.
Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.
По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.
Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.
По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.
Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.