Главу Гулькевичского района Кубани отправили в отставку из-за утраты доверия

Tекст: Валерия Городецкая

Решение принято после проверки, которую провели органы прокуратуры края совместно с управлением экономической безопасности МВД по Краснодарскому краю, пишет «Кубань 24».

В ходе проверки выяснилось, что Шишикин предоставил губернатору Кубани недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, установлено, что он способствовал родственнику в предпринимательской деятельности и не предпринял меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов при получении этим родственником бюджетных средств через муниципальное предприятие, подконтрольное главе района.

Собранную прокуратурой информацию направили губернатору Краснодарского края 31 января 2025 года. Назначенная после этого проверка подтвердила наличие коррупционных нарушений.

На основании заявления губернатора Совет Гулькевичского района 11 декабря досрочно прекратил полномочия главы администрации.

В ноябре мэра Владимира Дмитрия Наумова отправили в отставку из-за утраты доверия.

В июле Мценский районный суд лишил главу Мценска в Орловской области Николая Кочетаева полномочий в связи с утратой доверия после выявления конфликта интересов с компанией его жены.

В марте глава города Камень-на-Оби в Алтайском крае Евгений Чернышов был уволен по решению суда из-за утраты доверия и нарушений антикоррупционного законодательства.