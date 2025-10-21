Российские ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения

Минобрнауки: Ученые создали новые люминесцентные противоопухолевые соединения

Tекст: Дарья Григоренко

Разработку провели специалисты Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина и Петербургского государственного университета, передает РИА «Новости».

Ученые объясняют, что главной трудностью при исследовании подобных соединений является доставка вещества в клетки и ткани, а также контроль за его локализацией. Эту задачу решает создание биологически активных веществ с ярко выраженными фотолюминесцентными свойствами, которые пригодны для биосенсорики и визуализации.

В Минобрнауки подчеркнули, что междисциплинарная команда из Москвы и Петербурга разработала комплексы редкоземельных металлов с анионами тиофенкарбоновой кислоты и фенантролином. Эти соединения проявили высокую противоопухолевую активность против различных типов рака, в том числе яичников (SKOV3), молочной железы (SKBR3), колоректального рака (HCT116) и рака легких (A549).

В ведомстве отметили, что открытие открывает новые возможности для создания систем адресной доставки препаратов, биомаркеров и оптических сенсоров. По словам Марины Уваровой, заведующей лабораторией ИОНХ РАН, варьируя лигандное окружение, ученым удалось усилить люминесцентные свойства и цитотоксическую селективность комплексов, что позволяет приблизиться к пониманию механизмов их действия на клеточном уровне.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака проходит клинические испытания в семи центрах.

Также сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.