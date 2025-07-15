Врачи предсказали четырехкратный рост выживаемости при раке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выживаемость пациентов после лечения рака может увеличиться в четыре раза в течение ближайших 50 лет, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Британии Стивен Поуис, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «рак легких станет намного реже благодаря вакцинам, которые показали свою эффективность в клинических испытаниях, а также тестам, позволяющим идентифицировать генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы, что позволяет пациентам быстро получать индивидуальные планы лечения».

Профессор подчеркнул, что благодаря развитию методов лечения диагноз рака больше не должен восприниматься как смертельный приговор. За последние годы, по его словам, существенный прогресс достигнут в области иммунотерапии, новых медикаментов и методов раннего выявления болезни.

Поуис добавил, что современные подходы уже сейчас позволяют значительно увеличить продолжительность жизни больных раком и сохранить ее качество. Он выразил уверенность, что дальнейшие научные прорывы сделают лечение рака еще более эффективным.

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