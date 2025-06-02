Онкологи из США сообщили о революционном методе борьбы с раком толстой кишки

Онкологи: Индивидуальная программа физактивности может повысить выживаемость

Tекст: Ирма Каплан

Результаты исследования, обнародованные 1 июня на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO), могут изменить методы лечения рака толстой кишки во всем мире, отмечает в статье Independent.

Исследование CO21 CHALLENGE охватило 889 пациентов с раком толстой кишки в шести странах. В течение трех лет участники проходили индивидуальную программу упражнений под наблюдением консультантов по физической активности. В программу входили быстрая ходьба, тренировки в зале, выбранные с учетом состояния каждого пациента.

Через пять лет после начала программы 80% пациентов, занимавшихся физкультурой, избежали рецидива заболевания.

В группе, получавшей лишь информационные материалы, этот показатель составил 74%. Риск смерти, рецидива или появления рака был на 28% ниже среди тех, кто выполнял упражнения. Через восемь лет разница достигла 37%: выживаемость среди активных пациентов составила 90% против 83% у остальных.

«Исследование дало четкие и обнадеживающие доказательства того, что физическая активность может снизить смертность от рака толстой кишки», – сказала профессор Вики Койл.

Эксперты, однако, призывают подбирать физическую активность индивидуально и консультироваться с врачом перед началом занятий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бразильские орехи содержат чрезвычайно высокие концентрации селена, который при избытке может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, заявил врач-онколог, доктор медицинских наук Стивен Куэй.