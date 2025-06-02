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Онкологи из США сообщили о революционном методе борьбы с раком толстой кишки
Онкологи: Индивидуальная программа физактивности может повысить выживаемость
Быстрая ходьба может снизить смертность у пациентов с раком толстой кишки более чем на треть, показало исследование, доказавшее, что индивидуальная программа физической активности может повысить выживаемость и снизить риск рецидивов, пишет Independent.
Результаты исследования, обнародованные 1 июня на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO), могут изменить методы лечения рака толстой кишки во всем мире, отмечает в статье Independent.
Исследование CO21 CHALLENGE охватило 889 пациентов с раком толстой кишки в шести странах. В течение трех лет участники проходили индивидуальную программу упражнений под наблюдением консультантов по физической активности. В программу входили быстрая ходьба, тренировки в зале, выбранные с учетом состояния каждого пациента.
Через пять лет после начала программы 80% пациентов, занимавшихся физкультурой, избежали рецидива заболевания.
В группе, получавшей лишь информационные материалы, этот показатель составил 74%. Риск смерти, рецидива или появления рака был на 28% ниже среди тех, кто выполнял упражнения. Через восемь лет разница достигла 37%: выживаемость среди активных пациентов составила 90% против 83% у остальных.
«Исследование дало четкие и обнадеживающие доказательства того, что физическая активность может снизить смертность от рака толстой кишки», – сказала профессор Вики Койл.
Эксперты, однако, призывают подбирать физическую активность индивидуально и консультироваться с врачом перед началом занятий.
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