У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России
Роспотребнадзор: Более 5,3 млн россиян сделали прививку от гриппа
В рамках всероссийской кампании прививку от гриппа сделали более 5 млн граждан, при этом эпидемиологическая ситуация развивается в рамках прогнозов, отметили в Роспотребнадзоре.
Около 5,3 млн граждан на данный момент уже вакцинировались от гриппа в рамках всероссийской кампании, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Мах. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка с сезонным гриппом и ОРВИ развивается согласно прогнозам специалистов.
На 39-й неделе 2026 года в России зафиксировано 727 тыс. случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов подавляющее большинство – 98,9% – составляют вирусы негриппозной этиологии. Доля положительных тестов на грипп увеличилась до 1,1%, при этом выявлены вирусы A (H1N1), A (H3N2), B и C.
В ведомстве подчеркнули, что вирус A (H1N1) вызывает более тяжелое течение болезни у групп риска, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость усиления информационной работы среди населения по вопросам личной профилактики в период сезонного роста заболеваемости.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом на период новогодних каникул.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о закупке более 56 млн доз вакцин за счет федерального бюджета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в препаратах для предстоящего эпидемиологического сезона эксперты полностью обновили состав всех трех компонентов.