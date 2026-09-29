Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России

Роспотребнадзор: Более 5,3 млн россиян сделали прививку от гриппа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около 5,3 млн граждан на данный момент уже вакцинировались от гриппа в рамках всероссийской кампании, сообщил Роспотребнадзор в своем канале в Мах. В ведомстве отметили, что эпидемиологическая обстановка с сезонным гриппом и ОРВИ развивается согласно прогнозам специалистов.

На 39-й неделе 2026 года в России зафиксировано 727 тыс. случаев заболевания. Среди циркулирующих респираторных вирусов подавляющее большинство – 98,9% – составляют вирусы негриппозной этиологии. Доля положительных тестов на грипп увеличилась до 1,1%, при этом выявлены вирусы A (H1N1), A (H3N2), B и C.

В ведомстве подчеркнули, что вирус A (H1N1) вызывает более тяжелое течение болезни у групп риска, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила необходимость усиления информационной работы среди населения по вопросам личной профилактики в период сезонного роста заболеваемости.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала пик заболеваемости гриппом на период новогодних каникул.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о закупке более 56 млн доз вакцин за счет федерального бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в препаратах для предстоящего эпидемиологического сезона эксперты полностью обновили состав всех трех компонентов.